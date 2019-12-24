Людмила Коган получила по наследству 81,8% банка "Уралсиб"

"Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 294 623 311 272 штук обыкновенных именных акций/81,809%. Дата наступления основания... 23 декабря 2019", - говорится в сообщении.

"Уралсиб" в июне сообщил о смерти своего основного акционера Владимира Когана, занимавшего пост председателя набсовета банка. По данным ЦБ, по состоянию на 19 марта 2019 года Когану принадлежал пакет из 81,8% акций банка, экс-владельцу корпорации "Уралсиб" Николаю Цветкову — 11,348%, остальные акции распределены между несколькими ООО и акционерами-миноритариями.

Банк России и АСВ в конце 2015 года сообщили о санации банка "Уралсиб", входившего в одноименную финансовую корпорацию. Санатором банка впервые было выбрано физическое лицо: АСВ предоставило бизнесмену Владимиру Когану кредиты на общую сумму 81 миллиард рублей для финансового оздоровления "Уралсиба".

Как сообщает банк, 23 декабря произошло изменение в составе его акционеров. "Акционером, владеющим пакетом 81,809% акций, стала Людмила Коган", - говорится в сообщении.