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Людмила Коган получила по наследству 81,8% банка "Уралсиб"
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РИА Новости

Людмила Коган получила по наследству 81,8% банка "Уралсиб"

09:38 24.12.2019 (обновлено: 11:00 24.12.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Банка "УРАЛСИБ"Банк "Уралсиб"
Банк Уралсиб
© Фото : предоставлено пресс-службой Банка "УРАЛСИБ"
Банк "Уралсиб" . Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Людмила Коган, вдова основного акционера "Уралсиба" Владимира Когана, получила по наследству 81,8% акций банка, следует из материалов кредитной организации.
"Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 294 623 311 272 штук обыкновенных именных акций/81,809%. Дата наступления основания... 23 декабря 2019", - говорится в сообщении.
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"Уралсиб" в июне сообщил о смерти своего основного акционера Владимира Когана, занимавшего пост председателя набсовета банка. По данным ЦБ, по состоянию на 19 марта 2019 года Когану принадлежал пакет из 81,8% акций банка, экс-владельцу корпорации "Уралсиб" Николаю Цветкову — 11,348%, остальные акции распределены между несколькими ООО и акционерами-миноритариями.
Банк России и АСВ в конце 2015 года сообщили о санации банка "Уралсиб", входившего в одноименную финансовую корпорацию. Санатором банка впервые было выбрано физическое лицо: АСВ предоставило бизнесмену Владимиру Когану кредиты на общую сумму 81 миллиард рублей для финансового оздоровления "Уралсиба".
Как сообщает банк, 23 декабря произошло изменение в составе его акционеров. "Акционером, владеющим пакетом 81,809% акций, стала Людмила Коган", - говорится в сообщении.
Людмила Коган окончила Ленинградский инженерно-строительный институт. Получила второе высшее образование по специальности "Юриспруденция" на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета. В 2002-2007 годах возглавляла строительную дирекцию ЗАО "Банкирский дом Санкт-Петербурга", с 2007 года – генеральный директор ЗАО "БФА-Девелопмент". Имеет звание "Почетный строитель России".
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Людмила КоганУралсиб (банк)Николай ЦветковВладимир КоганРоссияЭкономика
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