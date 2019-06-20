В ЦБ прокомментировали вопрос о замене инвестора банка "Уралсиб"

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вопрос о передаче "Уралсиба" в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) после смерти основного акционера банка Владимира Когана не обсуждается, замена инвестора может быть рассмотрена после того, как будут определены его наследники, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.

"Вопрос о передаче банка "Уралсиб" в ФКБС не рассматривается", - говорится в ответе регулятора на запрос агентства.

В пресс-службе ЦБ также отметили, что в связи со смертью Когана вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления "Уралсиба" актуален. "Он может быть рассмотрен после того, как будут определены его наследники в соответствии с процедурами, установленными законодательством", - пояснили там.

По данным ЦБ, по состоянию на 19 марта 2019 года Когану принадлежал пакет из 81,8% акций банка, экс-владельцу корпорации "Уралсиб" Николаю Цветкову - 11,348%, остальные акции распределены между несколькими ООО и акционерами-миноритариями.