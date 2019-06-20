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РИА Новости

"Уралсиб" не предполагает изменений в управлении после смерти Когана

Вчера, 18:36
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Владимир Коган
Владимир Коган
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Банк "Уралсиб" не предполагает каких-либо изменений в оперативном управлении после смерти основного акционера Владимира Когана, сообщила РИА Новости официальный представитель кредитной организации Ирина Волина.
"Мы не предполагаем каких-либо изменений в оперативном управлении банка. Механизм управления был выстроен еще с начала санации и демонстрировал эффективность, в том числе и в течение болезни акционера", - сказала Волина.
Владимир Коган
Вчера, 17:58
Биография Владимира Когана
"Уралсиб" в четверг сообщил о смерти своего основного акционера Владимира Когана, занимавшего пост председателя набсовета банка. Причины смерти не раскрываются. Летом прошлого года Коган перенес инсульт и проходил плановую реабилитацию. Forbes в своем рейтинге богатейших бизнесменов России в 2019 году оценивал состояние Когана в 750 миллионов долларов, что соответствовало 140-му месту.
По данным ЦБ, по состоянию на 19 марта 2019 года Когану принадлежал пакет из 81,8% акций банка, экс-владельцу корпорации "Уралсиб" Николаю Цветкову - 11,348%, остальные акции распределены между несколькими ООО и акционерами-миноритариями.
Банк России и АСВ в конце 2015 года сообщили о санации банка "Уралсиб", входившего в одноименную финансовую корпорацию. Санатором банка впервые было выбрано физическое лицо: АСВ предоставило бизнесмену Владимиру Когану кредиты на общую сумму 81 миллиард рублей для финансового оздоровления "Уралсиба".
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Уралсиб (финансовая корпорация)Владимир КоганЭкономика
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