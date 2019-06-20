Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган

Forbes в своем рейтинге богатейших бизнесменов России оценивал состояние Когана в 750 миллионов долларов, что соответствовало 140-му месту. Он приобрел контрольный пакет акций "Уралсиба" в 2015 году. По данным Банка России, Когану принадлежали 81,8% акций, экс-владельцу корпорации "Уралсиб" Николаю Цветкову — 11,348%, остальные акции распределены между несколькими ООО и миноритариями.

Коган родился в 1963 году в Санкт-Петербурге, у него остались жена и четверо детей. Forbes среди активов бизнесмена называл также компанию "БФА-девелопмент". Кроме того, ему принадлежал контрольный пакет в Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). В апреле "Коммерсант" сообщил, что структура группы "Сафмар" Михаила Гуцериева купила контрольный пакет в Афипском НПЗ у сына Когана за 20 миллионов долларов.