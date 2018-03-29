"Горы — это не шахматы": чем запомнился уходящий горнолыжный сезон

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Спуск на лыжах или сноуборде — незабываемые впечатления, за которыми раз за разом на склоны возвращаются поклонники зимнего отдыха в горах. Риск — неотъемлемая часть этого вида спорта, однако любой риск должен быть разумным. РИА Новости рассказывает, чего следует опасаться на горнолыжных курортах.

Рискованное катание вне трасс

Фрирайд — катание вне трасс и вне области обслуживания горнолыжной индустрии — сопряжен с большим риском: неизвестный рельеф, отсутствие профессиональных спасателей поблизости. Увлекаются им обычно люди с многолетним опытом катания, но, к сожалению, и они порой не справляются со стихией.

Так, 22 ноября на курорте Шерегеш (Кемеровская область) погиб 57-летний горнолыжник, 28 января та же участь постигла лыжника на сочинском курорте "Горки Город", 12 марта на Эльбрусе нашли тело еще одного лыжника — сорвался в пропасть. Все катались вне трасс.

Но и на трассах опасно, если не соблюдать принятые на большинстве курортов мира правила Международной федерации лыжников (FIS), регулирующие поведение на склоне при обгоне, подъеме, спуске.

"Несколько дней назад я катался с туристом из Испании, и он очень удивлялся хаотичности движения на наших спусках, — рассказывает шеф-инструктор сочинской горнолыжной школы Владимир Санбури. — Я это связываю с тем, что многие не только не знают правил лыжников, но и часто не умеют кататься. Думают, раз находишься на твердой поверхности, а не, скажем, в море, где можно захлебнуться, тебе ничто не угрожает".

Случаи на трассах

Тринадцатого февраля на трассе курорта "Роза Хутор" нашли без сознания с травмой головы 33-летнего сноубордиста Алексея Матвеева. Спустя несколько дней он скончался, не приходя в сознание. Официальная версия случившегося — падение и сильный удар головой. Друзья погибшего отказываются в это верить, настаивая на том, что Алексей всегда катался предельно аккуратно и что место, где он якобы упал, — предельно простое для опытного сноубордиста.

"Подозреваем, что Алексея мог кто-то сбить и уехать", — говорит друг погибшего Дмитрий Куприянов, который специально записал видео.

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Здесь же, на "Розе Хутор", 15 февраля на "зеленой", предназначенной для новичков трассе, недалеко от подъемника на 29-летнюю сноубордистку Марию Сиротенко упала 20-метровая пихта. Пострадавшая попала в реанимацию с переломами рук и ног, перенесла три операции, угрозы для жизни нет.

Представители курорта "Роза Хутор" в официальном инстаграм-аккаунте сообщили: "Резкое потепление после сильного снегопада вызвало избыточную нагрузку на ствол дерева" — и обещали провести сверхнормативное лесопатологическое обследование.

Пользователи, многие из которых — постоянные гости курорта, прокомментировали ситуацию:

koni_chiva: "Там рядом с подъемником "Эдельвейс" еще одна пихта накренена в сторону канатной станции. Это дерево — следующее. Его срочно надо спилить в целях безопасности!"

ka_di: "Конечно, горы — это не шахматы, а активный и довольно опасный спорт. "Роза Хутор" — эталон горнолыжного курорта в нашей стране, мы не ездим в Домбай и на Эльбрус".

Вместе с правилами Международной федерации лыжников на склоне действуют и Правила дорожного движения, за несоблюдение которых 3 февраля поплатился 26-летний отдыхающий на курорте Шерегеш.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он попросил водителя ратрака отвезти его на вершину горы и разместился сверху кузова. Потеряв равновесие, упал, попал под фрезу. Скончался на месте.

Лавинная опасность

Четырнадцатого января два туриста погибли во время катания на снегоходах в Орджоникидзевском районе Хакасии. "Сошла лавина, под нее попали семь человек. Пятеро сумели выбраться самостоятельно, двое, мужчины 42 и 35 лет, погибли. Один из них — житель Сургута, один — из Красноярского края", — сообщила РИА Новости официальный представитель следственного управления СК России по региону Татьяна Ощепкова.

Третьего февраля группа туристов, катаясь на необорудованных склонах в Кировске (Мурманская область), предположительно вызвала сход лавины, в результате которой погиб один из них.

Несчастные случаи с россиянами происходили и за границей. Так, в гималайской курортной зоне Гульмарг на севере Индии под завалами снега погиб турист из России, а в Киргизии, недалеко от базы "Каприз" в Иссык-Кульской области (горная система Тянь-Шань) лавина унесла жизнь девятилетней девочки, которая каталась на лыжах с родителями.

Оповещением о возможной лавине на территории России занимается Росгидромет, который дает прогнозы за 24–72 часа. По данным ведомства, за 2017 год оправданность прогнозов составила 98 процентов.

Опасность предотвращают искусственным инициированием лавин, этим занимается отдел активного воздействия Росгидромета.

"За горнолыжный сезон 2017-2018 годов мы инициировали сход 228 лавин, — говорит начальник отдела Аминат Малкарова. — Что касается сошедших, вести статистику, естественно, не представляется возможным".

Эксперт сообщила, что наиболее подвержены лавинной опасности места в горах с уклоном более 15 градусов. К примеру, в России это часть горнолыжных курортов Северного Кавказа, Магаданской области.

"Большую роль в безопасном пребывании на горнолыжном курорте играет соблюдение посетителями запретов на катание вне разрешенных трасс", — заключила Аминат Малкарова.

Для того чтобы снизить опасность, на курортах создаются собственные противолавинные службы, возводятся защитные сооружения: дамбы, сетки, щиты.

Так, у горнолыжного курорта "Горки Город" в Сочи есть подобные специализированные службы и подразделения службы спасателей и скорой помощи.

"Основные причины несчастных случаев на курортах — сложность рельефа и нестабильные погодные условия, — считает заместитель начальника управления по операционным сервисам "Горки Город" Эдуард Дятлов. — Но на эти факторы всегда накладывается субъективный — недооценка лыжниками и сноубордистами своих возможностей и профессионализма катания".

Неполадки с подъемниками

В России в этом сезоне вышел из строя совсем еще новый подъемник: 14 марта на только открытом горнолыжном курорте "Черемуховый лог" в Хакасии канатная дорога остановилась из-за сбоя. Лыжники просидели в кабинках около часа, кто-то самостоятельно звонил в МЧС, в итоге сотрудники курорта спускали туристов по стремянкам.

Семнадцатого марта на курорте Терскол в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария) подъемник с 20 сноубордистами не затормозил и врезался в бетонную стену. Все отделались ушибами и порезами.

В Гудаури (Грузия) 16 марта тоже вышла из строя канатная дорога — пострадали 11 человек, в том числе четыре туриста из России.

Кресла скатывались вниз и врезались друг в друга. Туристы спрыгивали с высоты нескольких метров, но не все успевали это сделать.

Среди тех, кто попал в груду искореженных кресел, была гражданка Украины Инна Ишчук — она получила самые серьезные травмы.

Денис Бойков, приехавший в одной группе с Инной, рассказывает, что у нее перелом позвоночника, сотрясение мозга, раздроблены плечо и ключица, перелом ребер и пробито легкое. Ей сделали операцию на позвоночнике и три дня назад перевели из реанимации в обычную палату.

"Власти Грузии сейчас очень помогают, обещают все возместить до копейки. Но главное, чтобы это не закончилось после возвращения Инны на Украину, — рассказал Денис. — Так как процесс реабилитации будет очень долгим и дорогостоящим, мы решили собирать для нее деньги".

Некоторые из пострадавших почти сразу выписались из больницы, а один из них, Олег Викторов, вернулся на лыжную трассу Гудаури. На 26 марта в больнице Удашаури находилась только одна россиянка.

Официальной причиной аварии названа ошибка оператора канатной дороги.

"Мы установили, что было падение электронапряжения, это вызвало приостановку движения канатной дороги. Однако после приостановки "канатки" оператор должен был… переключить канатную дорогу на дизель-генератор и доставить туристов на ту точку, откуда бы они могли спуститься с "канатки"… Оператор допустил ошибку, это был человеческий фактор", — заявил вице-премьер Грузии Дмитрий Кумсишвили.

Публикация от Lazy_Camp (@lazy_camp) 27 Мар 2018 в 1:30 PDT

Николоз Бочоришвили, директор турагентства, работающего с грузинскими курортами, не отмечает спада туристической активности из-за аварии на подъемнике.

"Лыжники и сноубордисты — это особый тип людей, — говорит Николоз. — Они каждый день, по большому счету, рискуют, мчась с вершин. Поэтому сейчас о драмах на склонах они стараются не думать, не хотят упускать последние дни уходящего сезона".