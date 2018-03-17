Врачи рассказали о состоянии остающихся в больницах пострадавших в Гудаури

ТБИЛИСИ, 17 мар – РИА Новости. Шестеро пострадавших на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии остаются в больницах, один из них находится в реанимационном отделении, а один гражданин России уже выписался и вернулся на лыжную трассу, заявил журналистам первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили.

Ранее в пятницу канатная дорога в Гудаури вышла из строя. По данным минздрава, пострадали 11 человек, среди них граждане Украины, России, Швеции и гражданин Грузии. Все они были госпитализированы. Часть пациентов уже выписали, нескольких перевезли из Гудаури на вертолетах и реанимобилях в тбилисские клиники. Одна из пострадавших — гражданка Швеции, оказалась беременной. Позже журналист телекомпании "Рустави 2" сообщил в эфире ТВ, что пострадавших всего насчитывается около 20 человек.

"Сегодня утром Олег Викторов выписался из больницы и вернулся на лыжную трассу в Гудаури, что означает, что он переборол психологический барьер. Все пациенты выходят на контакт, в том числе самый тяжелый пациент – гражданка Украины. Мы надеемся на то, что предположительно к вечеру врачи выпишут четверых пациентов и дадут им возможность вернуться домой", — заявил Кумсишвили.

По его словам, беременная гражданка Швеции чувствует себя хорошо, плоду опасность не угрожает, врачи проводят активную диагностику. Что касается гражданки Украины, которой провели операцию на позвоночник, она все еще находится в реанимации. Помимо повреждения позвоночника, она получила переломы плеча и ключицы.

Кумсишвили вместе с главой минздрава страны Давидом Сергеенко в субботу лично навестил пострадавших и побеседовал с ними. Все расходы на лечение пострадавших обеспечит Компания развития горных курортов министерства экономики Грузии.