Один человек погиб при сходе лавины в Мурманской области

Снежная лавина сошла с гор в Мурманской области. Архивное фото

Снежная лавина сошла с гор в Мурманской области. Архивное фото

МУРМАНСК, 3 фев — РИА Новости. Один человек погиб в результате схода лавины в Кировске Мурманской области, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона Анжелика Черногубова.

"В Кировске сошла лавина. На этот момент известно об одном погибшем", — сказала Черногубова.

По предварительным данным прокуратуры, группа из трех человек — жителей города Апатиты — 3 февраля "в нарушение требований безопасности катались на необорудованном склоне горы Юкспор, не входящую в сеть туристического комплекса".

По мнению прокуратуры, туристы своими действиями спровоцировали сход лавины, в результате чего погиб один человек 23 лет, который входил в группу.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Кировска, который координирует работу правоохранительных органов, выясняются все причины и обстоятельства происшествия.



"В настоящее время на месте завала работают сотрудники МЧС и спецтехника. Прокуратурой начата проверка по факту обязательного информирования граждан о лавинной опасности, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных лиц", — добавили в ведомстве.

Как сообщается на сайте регионального МЧС, в субботу в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация, что на горе Юкспорйок произошел самопроизвольный сход лавины. В результате произошедшего под толщей снега оказался один человек.

"В результате проведения поисковых работ спасателями ПСП города Кировска МАКАСЦ МЧС России — филиал ФКУ "СЗРПСО МЧС России" было обнаружено тело пострадавшего без признаков жизни", — говорится в сообщении.