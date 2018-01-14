Погибшие в Хакасии туристы попали под лавину, катаясь на снегоходах

КРАСНОЯРСК, 14 янв — РИА Новости. Погибшие в Хакасии туристы попали под лавину, когда катались на снегоходах, сообщила РИА Новости официальный представитель следственного управления СК России по региону Татьяна Ощепкова.

Ранее пресс-служба регионального управления МЧС России сообщила, что два туриста погибли в результате схода лавины в Орджоникидзевском районе.

По словам Ощепковой, незарегистрированная группа туристов из 10 человек, среди которых были жители Красноярского края и Тюменской области, приехали кататься на своих снегоходах в район села Приисковое.

"Во время катания сошла лавина, под нее попали семь человек. Пятеро сумели выбраться самостоятельно, двое, мужчины 42 и 35 лет, погибли. Один из них — житель Сургута, один – из Красноярского края", — сказала она.

Ощепкова добавила, что двух погибших спасатели достали из-под снега. По ее словам, ведомство организовало доследственную проверку.