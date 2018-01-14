Погибшие в Хакасии туристы попали под лавину, катаясь на снегоходах

КРАСНОЯРСК, 14 янв — РИА Новости. Погибшие в Хакасии туристы попали под лавину, когда катались на снегоходах, сообщила РИА Новости официальный представитель следственного управления СК России по региону Татьяна Ощепкова.
По словам Ощепковой, незарегистрированная группа туристов из 10 человек, среди которых были жители Красноярского края и Тюменской области, приехали кататься на своих снегоходах в район села Приисковое.
"Во время катания сошла лавина, под нее попали семь человек. Пятеро сумели выбраться самостоятельно, двое, мужчины 42 и 35 лет, погибли. Один из них — житель Сургута, один – из Красноярского края", — сказала она.
Ощепкова добавила, что двух погибших спасатели достали из-под снега. По ее словам, ведомство организовало доследственную проверку.