В горах Красной Поляны погиб лыжник, катаясь на необорудованных трассах

СОЧИ, 28 янв — РИА Новости. Лыжник 35-40 лет погиб, катаясь вне оборудованных трасс на сочинском курорте "Горки Город" в Красной Поляне, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Как говорится в сообщении ЮРПСО со ссылкой на руководителя спасательной службы курорта "Горки Город" Андрея Морозова, сообщение о чрезвычайном происшествии поступило спасателями курорта в 14.00.

"Вне горнолыжных трасс курорта "Горки Город", на необорудованных и непредназначенных для катания склонах недалеко от водопада Поликаря, по словам очевидцев, со склона сорвался лыжник — мужчина 35-40 лет. Несмотря на все предупреждающие об опасности, знаки, расставленные на склонах, мужчина съехал на опаснейшую территорию даже для профессионально подготовленного человека", — цитирует Морозова пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Спасатели курорта, которые были на месте происшествия уже через 20 минут, констатировали смерть пострадавшего. Рядом с погибшим лыжником находились еще два человека, им оказана необходимая помощь в спуске, сейчас они находятся на территории курорта, говорится в сообщении ведомства.

Для эвакуации погибшего потребовалось применение вертолета МЧС России, так как сложный рельеф не позволял безопасно транспортировать тело мужчины в пешем порядке. В 15.25 с базы Южного спасательного отряда МЧС России вылетел вертолет со спасателями. Тело погибшего было поднято на борт и доставлено на вертолетную площадку курорта "Горки Город" и передано сотрудникам правоохранительных органов. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего уточняются.