Посольство подтвердило гибель девочки из России при сходе лавины в Киргизии

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Посольство РФ в Бишкеке подтверждает гибель ребенка из России при сходе лавины недалеко от горнолыжной базы в Киргизии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Дарья Пахомова.

Ранее источник в экстренных службах России сообщил РИА Новости, что семья туристов из России в среду попала под лавину на горнолыжной базе "Каприз" в Иссык-Кульской области. Двух взрослых удалось спасти, но ребенок погиб.

"Да, действительно. Семья каталась на горных лыжах недалеко от горнолыжной базы "Каприз", то есть не на самой базе, а в горах. Видимо, в результате их катания произошел сход снежной лавины, родители смогли увернуться, а девочка 2009 года рождения погибла под лавиной", — сказала собеседник агентства.

По ее словам, в данный момент родители погибшей девочки находятся в милиции, оформляя необходимые документы.

"Конечно, мы окажем им необходимую помощь, в первую очередь в оформлении необходимых документов", — добавила Пахомова.