Причиной аварии в Гудаури стала ошибка оператора канатной дороги

ТБИЛИСИ, 23 мар – РИА Новости. Причиной возникновения крупной аварии на канатной дороге в горнолыжном курорте Гудаури, из-за которой пострадали туристы, стали неправильные действия оператора "канатки", заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили.

Канатная дорога в Гудаури вышла из строя 16 марта. По данным минздрава, пострадали 11 человек, среди них граждане России, Украины, Грузии и беременная гражданка Швеции. Все они были госпитализированы.

"Мы установили, что, действительно, имело место падение электронапряжения, что вызвало приостановку движения канатной дороги. Однако после приостановки "канатки" оператор должен был… переключить канатную дорогу на дизель-генератор и доставить туристов на ту точку, откуда бы они могли спуститься с канатки"… Оператор допустил ошибку, это был человеческий фактор", — заявил Кумсишвили на брифинге.

По словам министра, оператор отстранен от работы. Пока неизвестно, выдвинут ли обвинения в его адрес.

Причины возникновения инцидента устанавливали прибывшие в Гудаури эксперты французской международной компании "Бюро Веритас", которая известна как мировой лидер в области испытаний, инспекций и сертификации канатных дорог.