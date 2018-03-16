Из-за инцидента на канатной дороге в Грузии пострадали 11 человек

ТБИЛИСИ, 16 мар – РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали из-за выхода из строя канатной дороги в курортном городе Гудаури в Грузии, заявил в пятницу директор центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Автандил Талаквадзе.

Ранее Минздрав сообщал, что пострадали восемь человек, среди них — граждане Украины, России, Швеции и один гражданин Грузии.

"В целом пострадали 11 человек. На данном этапе семь человек перевезены в Тбилиси, одного доставили на вертолете, а остальных на реанимобилях. Что касается пострадавшей беременной гражданки Швеции, ее жизни не грозит опасность. Ведется диагностика", — сказал Талаквадзе журналистам.