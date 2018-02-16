Российские туристы попали под лавину в Гималаях, один человек погиб

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 фев — РИА Новости. Группа лыжников из РФ попала под лавину в индийском штате Джамму и Кашмир на севере Индии, один из них погиб, заявила в пятницу полиция штата.

"Один из российских лыжников попал под лавину в курортной зоне Гульмарг и погиб на месте. Еще четверо из этой группы были спасены", — говорится в сообщении полиции в Twitter

Иные подробности инцидента пока не проводятся.

В свою очередь в консульском отделе посольства России в Индии заявили РИА Новости, что не получали какого-либо официального уведомления об инциденте.

"Индийская сторона пока никак официально не уведомила нас о произошедшем. Пострадавшие в посольство также не обращались. В настоящее время мы пытаемся связаться с полицией на месте. Будем держать ситуацию на контроле", — заявили в российской дипмиссии.