Межгосударственные отношения России и Сербии

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве. 29 сентября 2017

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве. 29 сентября 2017

Дипломатические отношения между СССР и Югославией были установлены 24 июня 1940 года (впоследствии в полном объеме осуществлялись между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Югославией, затем между Российской Федерацией и государственным сообществом Сербии и Черногории). 11 июня 2006 года МИД России признал, что после провозглашения независимости Черногории Республика Сербия продолжает международную правосубъектность государственного сообщества Сербии и Черногории.

Между Россией и Сербией поддерживается традиционно активный политический диалог.

Регулярно проводятся встречи на высшем уровне. 24 мая 2013 года в Сочи президенты Владимир Путин и Томислав Николич подписали Декларацию о стратегическом партнерстве между Россией и Сербией.

30 октября 2013 года президент России принял сербского коллегу в Москве. Владимир Путин и Томислав Николич обсудили актуальные вопросы отношений двух стран.

6-9 февраля 2014 года Томислав Николич находился в Сочи, где присутствовал на церемонии открытия XXII Олимпийских зимних игр.

16 октября 2014 года Владимир Путин посетил Сербию с визитом, приуроченным к 70-летию освобождения Белграда от немецко-фашистской оккупации. В рамках рабочего визита Владимира Путина в Сербию состоялась беседа главы российского государства с президентом Сербии Томиславом Николичем и главой правительства Сербии Александром Вучичем.

В 2015 году президенты России и Сербии встречались 24 апреля в Ереване на памятных мероприятиях по случаю 100-летия геноцида армян в Османской империи, 8-9 мая в Москве в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и в июне в Баку (Азербайджан) на церемонии открытия первых Европейских игр.

9-10 марта 2016 года президент Сербии Томислав Николич посетил Москву с рабочим визитом. На встрече президента России Владимира Путина с Томиславом Николичем главной темой обсуждения стало сотрудничество в политической сфере, а также развитие торгово-экономической и гуманитарной областей.

Лидеры двух стран также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.

С 12 по 14 октября 2016 года президент Сербии Томислав Николич был с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, в ходе которого был подписан ряд соглашений о сотрудничестве, а также открыто генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

27 марта 2017 года Владимир Путин принял в Кремле председателя правительства Сербии Александра Вучича. Обсуждались перспективы развития российско-сербских отношений, в частности наращивание торгового и инвестиционного сотрудничества двух стран. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

3 апреля 2017 года Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю правительства Сербии Александру Вучичу по случаю избрания на пост президента Сербии.

18-20 декабря 2017 года состоялся официальный визит в Россию президента Сербии Александра Вучича, в ходе которого состоялась его встреча с Владимиром Путиным. По итогам переговоров были подписаны документы в сфере социального обеспечения, экономики и туризма.

8-9 мая 2018 года Александр Вучич посетил Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 73‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербского сотрудничества, ход реализации совместных инвестиционных проектов. 9 мая президент Сербии Александр Вучич вместе с Владимиром Путиным принял участие в шествии Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 22 мая 2017 года провел встречу с главой МИД Сербии Ивецей Дачичем "на полях" саммита стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Обсуждались торгово-экономические связи России и Сербии.

2 июня 2017 года глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Сербии Ивица Дачич провели встречу "на полях" Петербургского международного экономического форума.

Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась 29 сентября 2017 года в Москве.

19 сентября 2017 года "на полях" 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась беседа министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с президентом Сербии Александром Вучичем.

21-22 февраля 2018 года состоялся рабочий визит Сергея Лаврова в Сербию, приуроченный к 180-летию установления российско-сербских дипломатических отношений. В Белграде он был принят президентом Сербии Александром Вучичем и председателем правительства Аной Брнабич, провел обстоятельные переговоры с первым заместителем председателя правительства, министром иностранных дел Ивицей Дачичем, совместно с которым Лавров выступил перед студентами Белградского университета. Состоялась церемония вручения Ивице Дачичу ордена Дружбы.

21 августа 2018 года Сергей Лавров и Ивица Дачич провели встречу в Сочи, на которой была детально рассмотрена ситуация в косовских делах и намечены шаги по дальнейшему совершенствованию координации на данном направлении. Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась 21 сентября 2018 года в Баня-Луке "на полях" рабочего визита Лаврова в Боснию и Герцеговину.

Укрепляется межпарламентское сотрудничество. 5 июня 2017 года делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным посетила с официальным визитом Белград. В рамках визита Вячеслав Володин был принят сербским президентом Александром Вучичем.

20-21 ноября Сербию посетила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, состоялась ее встреча с президентом Сербии Александром Вучичем. В рамках визита Валентине Матвиенко была вручена премия сербского "Фонда Карич" за укрепление демократии, мира, сотрудничества и дружбы между народами.

20 декабря 2017 года в рамках своего официального визита в Москву президент Сербии Вучич встретился с Матвиенко.

20 сентября 2018 года "на полях" второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Народной скупщины (парламента) Сербии Майей Гойкович. Были затронуты вопросы развития межрегионального сотрудничества и продолжения переговоров по разработке соглашения о свободной торговле между Сербией и Евразийским экономическим союзом.

Россия и Сербия активно взаимодействуют на международной арене. Нацеленность на членство в Евросоюзе, трактуемое сербским руководством в качестве ключевого внешнеполитического приоритета, не рассматривается в Белграде как препятствие для дальнейшего укрепления сотрудничества с Россией, координации подходов к актуальным вопросам общемировой и европейской повесток дня. Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и занимает сбалансированную позицию по событиям на Украине.

Особое внимание в российско-сербском диалоге уделяется поддержанию мира и стабильности в балканском регионе, в том числе в контексте проблемы миграции, которая затронула в той или иной форме все государства Юго-Восточной Европы. В повестке двусторонних политических контактов постоянно присутствует косовское урегулирование.

Эффективно функционирует российско-сербский Межправительственный комитет по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК).

В 2017 году товарооборот России с Сербией составил около 2,039 миллиарда долларов, увеличившись на 23,03% по сравнению с 2016 годом. Экспорт России в Сербию составил 926,2 миллиона долларов, увеличившись на 20,25%, импорт России из Сербии составил 1,112 миллиардов долларов, увеличившись на 25,45%.

В структуре экспорта России в Сербию основная доля поставок приходится на следующие виды товаров: минеральные продукты, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

В структуре импорта России из Сербии основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, текстиль и обувь, машины, оборудование и транспортные средства, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, металлы и изделия из них.

Между двумя странами действует соглашение о свободной торговле, подавляющее большинство товаров ввозится беспошлинно.

В Сербии накоплено свыше четырех миллиардов долларов российских капиталов. В свою очередь сербские партнеры вложили порядка 0,5 миллиарда долларов в экономику России.

Приоритетной областью взаимодействия является энергетика. Россия практически полностью обеспечивает потребности Сербии в природном газе, это более 90%. В 2017 году объемы поставок увеличились на четверть и превысили два миллиарда кубических метров. По словам президента РФ, к 2022 году этот показатель будет доведен до 3,5 миллиарда.

Прорабатывается вопрос о подключении сербских партнеров к реализуемому "Газпромом" проекту строительства нового маршрута поставок энергоносителей — к "Турецкому потоку".

Крупным совместным успехом является проект развития АО "Нефтяная индустрия Сербии" (АО "НИС"), основным акционером и инвестором которого выступает ПАО "Газпром нефть". Из некогда убыточного депрессивного предприятия АО "НИС" превратилось в регионального лидера в своей отрасли и обеспечивает 14% бюджетных поступлений в Сербии. "Газпром нефть" продолжает его модернизацию.

"Силовые машины" осуществляют масштабную реконструкцию ГЭС "Джердап" и готовы подключиться к техническому переоснащению других энергетических объектов Сербии.

Из других направлений экономического взаимодействия большое значение в транспортно-инфраструктурной сфере имеет реконструкция и модернизация сербских железных дорог при участии ООО "РЖД Интернешнл" в счет одобренного в 2013 году российского экспортного кредита в размере 800 миллионов долларов. 30 июля 2018 "РЖД Интернешнл" начала укладку в Сербии пути скоростной железной дороги для движения поездов со скоростью 200 километров в час. Общая протяженность участка составляет более 40 километров. "РЖД Интернешнл" продолжает вести активные работы по строительству двух масштабных сооружений, аналогов которым нет в Сербии: тоннеля Чортановци и трехкилометрового виадука в пойме Дуная.

Активно работают в Сербии такие крупные российские компании, как "Лукойл", Сбербанк, ВТБ, "Согаз". Есть интерес со стороны Русгидро, Интер РАО, Росатома, группы ГАЗ и других.

15 мая 2018 года на форуме "Атомэкспо-2018" между Россией и Сербией был подписан документ о принципах российско-сербского сотрудничества в сфере инноваций и технологического развития с применением атомной энергии в мирных целях. В документе предложены способы оказания поддержки в создании и развитии в Сербии ядерной инфраструктуры, ядерной медицины и в применении радиационных технологий в сельском хозяйстве и промышленности.

Развивается сотрудничество в военно-технической сфере. В конце декабря 2016 года глава правительства Сербии (в настоящее время президент) Александр Вучич по итогам встречи в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу сообщил, что РФ в рамках военно-технической помощи из наличия Вооруженных сил передаст Сербии шесть МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2. Торжественная передача истребителей состоялась на военном аэродроме Батайница 20 октября 2017 года на День освобождения Белграда во Второй мировой войне.

В сентябре 2015 года был подписан контракт на поставку многоцелевых вертолетов Ми-17В-5. В июне 2016 года холдинг "Вертолеты России" выполнил первую поставку вертолетной техники в Сербию, передав Министерству обороны этой страны два многоцелевых вертолета Ми-17В-5

В апреле 2018 года министр обороны Сербии Александр Вулин сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу возможность поставок четырех боевых вертолетов Ми-35, четырех транспортных Ми-17, танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2 и другого вооружения.

В августе 2018 года на Лужском полигоне в Ленинградской области прошел практический этап совместного российско-сербского тактического учения с боевой стрельбой. В ходе учений военнослужащие российских и сербских подразделений отработали совместные действия по занятию полосы обороны, инженерному оборудованию районов, рубежей и позиций, провели мероприятия по радиоэлектронной защите, противодействию диверсионным группам и т.д.

Важным сегментом сотрудничества являются культурно-гуманитарные контакты. В августе 2014 года в Белграде был открыт восстановленный "Русский некрополь". Под эгидой российских НПО "Фонд Андрея Первозванного" и "Центр национальной славы" в сербской столице в сентябре 2014 года прошли совместные мемориальные мероприятия, посвященные 100-летию начала Первой мировой войны. По линии Минкультуры России в сентябре-ноябре 2014 года проведены Дни российской духовной культуры в Сербии.

Россотрудничество с 2015 года является генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма Святого Саввы Сербского в Белграде. В 2017 году в куполе собора была установлена мозаичная композиция Вознесения Господня, над которой работали 90 российских и сербских мастеров под руководством члена Российской академии искусств, народного художника России Николая Мухина.

В 2015 году Россия была почетным гостем Белградской книжной выставки.

Российской стороной неоднократно предоставлялась Сербии гуманитарная помощь. В 2012 году в городе Ниш был открыт Российско-сербский гуманитарный центр, целью которого является реагирование на чрезвычайные ситуации. За годы своего существования он предпринял целый ряд очень важных операций, разминировав огромные территории в самой Сербии, оказав помощь по ликвидации последствий пожаров и наводнений многим странам региона, включая Македонию, Боснию и Герцеговину, Грецию.

Подтверждением глубины и прочности исторических связей России и Сербии стал официальный визит в Республику Сербию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 14-16 ноября 2014 года.

В 2017 году Сербию посетило около 50 тысяч россиян. Турпоток из России в Сербию демонстрирует стабильный ежегодный прирост в 14-20%. За последние 10 лет количество граждан России, посетивших Сербию, выросло в пять ра

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников