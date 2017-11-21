Сербский фонд наградил Матвиенко премией за укрепление мира и демократии

БЕЛГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко удостоена премии сербского "Фонда Карич" за укрепление демократии, мира, сотрудничества и дружбы между народами.

"Народы России и Сербии объединяет многовековая искренняя дружба, основанная на духовной близости, единстве веры, взаимопонимании и поддержке в трудные времена", — заявила Матвиенко, выступая на торжественной церемонии в Национальном театре в Белграде.

Сенатор отметила, что Россия помнит тех, кто был рядом в годы самых тяжелых испытаний. "Мы стояли плечом к плечу в годы тяжелой борьбы за независимость Сербии, во время обеих страшных мировых войн. Я хочу поблагодарить народ Сербии за бережное отношение к местам захоронений наших соотечественников, за сохранение памяти о событиях прошлого, за противодействие попыткам героизации нацизма и пересмотра истории", — сказала парламентарий.

Матвиенко также отметила, что считает полученную награду оценкой усилий России, направленных на развитие международного сотрудничества, поддержание мира и безопасности на планете.

"Наша страна стремится выстраивать свои отношения с другими странами на основе невмешательства в дела суверенных государств, взаимовыгодного сотрудничества, учета интересов друг друга. Наш ориентир – многополярный мир, основанный на принципах равноправия и верховенства международного права. Ведь сегодня неделимым становится не только экономическое пространство, но и пространство безопасности", — подчеркнула она.

По словам главы СФ, награда "Фонда Карич" — также признание растущей роли межпарламентской дипломатии, ее весомого вклада в поддержание мира и стабильности на планете. Подтверждение тому – итоги 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза, прошедшей в прошлом месяце в Санкт-Петербурге.

"Сегодня от парламентариев ждут практических шагов, которые снизят напряженность на планете, будут способствовать проведению диалога во имя национального, межконфессионального, культурного примирения, экономического и социального прогресса стран и народов", — заключила Матвиенко.