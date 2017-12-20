МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В России высоко ценят независимую внешнюю политику Сербии, ее желание отстаивать национальные интересы, отказ от поддержки антироссийских санкций, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам в среду по итогам переговоров с сербским президентом Александром Вучичем.

"Мы высоко ценим независимую внешнюю политику Сербии, ее стремление, несмотря ни на какое давление, отстаивать в первую очередь национальные, экономические интересы, национальную безопасность", — сказала спикер.

Она подчеркнула, что Белград не поддерживает антироссийские санкции, это создает дополнительные возможности для расширения сотрудничества.

"Совет Федерации всегда очень активно поддерживал и будет поддерживать отношения с Сербией, как на двусторонней основе, так и на международных площадках", — сказала Матвиенко.

По ее словам, если бы было возможно, "весь Совет Федерации записался бы в группу дружбы с Сербией".

Сенатор подчеркнула, что в будущем году исполняется 180 лет с даты, когда были установлены дипломатические отношения между нашими странами.

"Всегда наши народы были вместе, всегда мы были братьями", — отметила она.

"Братский характер отношений между нашими странами создает хороший фундамент для сотрудничества в самых разных сферах, которое развивается позитивно и с позитивной динамиков", — сказала законодатель.

Она также отметила прекрасное владение русским языком, которое в очередной раз продемонстрировал глава Сербии в ходе переговоров.