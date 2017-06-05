Россия и Сербия дорожат дружескими отношениями, заявил Володин

БЕЛГРАД, 5 июн — РИА Новости. Россия и Сербия выстраивают взаимодействие, руководствуясь волей своих народов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник в Белграде на встрече с сербским президентом Александром Вучичем.

"Наши отношения соответствуют запросам народов Сербии и России", — сказал Володин.

Он обратил внимание на то, что обе страны дорожат своими дружескими отношениями. Председатель Госдумы также отметил, что в некоторых государствах Европы забыли про освобождение Европы от нацизма. "Тот, кто разрушает надгробия, памятники, они рушат память", — считает российский политик. По его словам, в Сербии эту память бережно хранят.

Вучич, в свою очередь, отметил, что между Россией и Сербией "большая дружба, и это надо сохранять в будущем и поднимать на самый высокий уровень".

Он высоко оценил акцию "Бессмертный полк", назвав ее "одной из самых больших в мире". "Нужно поддержать это движение, которое нас объединяет", — подчеркнул президент.

Вучич выразил благодарность руководству России за поддержку независимости и территориальной целостности Сербии. "Это очень важно для нас", — подчеркнул он.

Сербский лидер в ходе беседы с председателем Госдумы высказался за активизацию сотрудничества в области промышленности и сельского хозяйства, технологического развития, а также в области выхода на общий рынок.