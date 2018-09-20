Матвиенко рассказала о стратегическом характере отношений России и Сербии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила высокий уровень отношений между Россией и Сербией, которые развиваются в духе стратегического партнерства.
"Отношения между нашими странами развиваются в духе стратегического партнерства", — сказала глава СФ, отметив единство подходов двух стран как к общему историческому наследию и урокам Второй мировой войны, так и к необходимости сохранения всестороннего сотрудничества.
"График двусторонних контактов очень плотный, он отражает тесное взаимодействие между нашими государствами по широкому спектру направлений на всех уровнях", — сказала Матвиенко, слова которой приводит пресс-служба СФ.
По мнению Гойкович, двусторонние отношения находятся на очень высоком уровне, по многим вопросам позиции двух стран близки.
Как сообщает пресс-служба Совфеда, собеседники с удовлетворением констатировали рост взаимного товарооборота, коснулись вопросов развития межрегионального сотрудничества и продолжения переговоров по разработке соглашения о свободной торговле между Сербией и Евразийским экономическим союзом.
Стороны отметили, что активно развивается двустороннее парламентское сотрудничество, подчеркнули готовность к его наращиванию, в том числе по линии профильных комитетов и парламентских групп дружбы.