Под Петербургом начались российско-сербские военные учения

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Практический этап совместного российско-сербского тактического учения с боевой стрельбой стартовал на Лужском полигоне в Ленинградской области, сообщил в среду начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.
Он отметил, что на учениях будут разыграны боевые действия, в ходе которых военные из России и Сербии на практике отработают ведение маневренной обороны, удержание занимаемых позиций и ведение боя на конечном рубеже.
Мероприятие боевой подготовки завершится 17 августа. Всего в нем примут участие около 800 военнослужащих, свыше 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе вертолеты армейской авиации.