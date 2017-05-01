Биография Федора Хитрука

Режиссер мультипликатор, художник, сценарист, народный артист СССР Федор Савельевич Хитрук родился 1 мая (18 апреля по старому стилю) 1917 года в городе Твери.

Его отец, Савелий Хитрук, участник революционных событий 1905 года, после Октябрьской революции 1917 года работал в губернском исполкоме, затем был комиссаром по продовольствию, а в 1931 году от "Станкоэкспорта" был с семьей откомандирован в Германию.

В 1931-1934 годах семья жила в Штутгарте (Германия).

С 1932 года по 1933 год Федор Хитрук обучался в Штутгартском художественно ремесленном училище. Тогда же в немецком журнале впервые были опубликованы его рисунки.

В 1934-1936 годах он учился в Художественном техникуме в Москве. В 1938 году окончил Институт повышения квалификации художников графиков (мастерская Николая Вышеславцева).

Анимацией Федор Хитрук заинтересовался после просмотров диснеевских мультфильмов на I Международном кинофестивале в Москве в 1935 году. Он предпринял несколько попыток поступить в студию "Союзмультфильм", но всякий раз получал отказ. Только в ноябре 1937 года Хитрук был принят на должность аниматора-стажера в студию "Союзмультфильм", с 1938 года начал работать мультипликатором на "Союзмультфильме". В 1940 году участвовал в мультпроизводстве в Армении.

После начала Великой Отечественной войны Федор Хитрук был демобилизован в ряды Вооруженных сил. Окончив курсы военных переводчиков, работал в штабе 3-го Украинского фронта, затем командовал взводом радиоперехвата 17-й воздушной армии.

После войны прослужил переводчиком в Берлине еще два года и затем вернулся на студию.

В 1948-1983 годах Федор Хитрук трудился на "Союзмультфильме". С 1961 года как режиссер. Первым мультфильмом, снятым Хитруком режиссером, был анимационный фильм "История одного преступления" (1962). Фильм получил премии на Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде и на международных кинофестивалях в Оберхаузене и Сан-Франциско.

Вторая работа режиссера — мультфильм "Топтыжка" (1964) — была отмечена призом "Бронзовый лев Святого Марка" МКФ в Венеции.

Как сценарист и режиссер Федор Хитрук снял мультфильмы "Каникулы Бонифация" (1965), "Фильм, фильм, фильм" (1968), "Олимпионики" (1982), "Лев и бык" (1983) и другие, завоевавшие многие призы на различных международных кинофестивалях.

Анимационный фильм Хитрука "Дарю тебе звезду"(1974) получил Специальную премию жюри конкурса короткометражных фильмов Международного Каннского кинофестиваля в 1975 году.

Большую популярность у российских зрителей снискали его три анимационные ленты о Винни Пухе (1969-1972). Эти мультфильмы высоко оценил Вольфганг Райтерманн, создатель диснеевского "Винни Пуха", признавшись, что фильмы Хитрука ему нравятся больше, чем собственное творение.

Как аниматор Федор Хитрук создал 200 персонажей в 102 фильмах, среди них — Оле-Лукойе, Снежная Королева и Красная Шапочка.

В 1980-х годах он занимал должность художественного руководителя студии "Мульттелефильм". В 1980-1988 годах был вице президентом Международной ассоциации анимационного кино (ASIFA), в 1996 2000 годах — почетным президентом Ассоциации анимационного кино России.

С 1995 года являлся почетным президентом Международного фестиваля анимационных фильмов "Золотая рыбка".

В 1993 году вместе с режиссерами аниматорами Эдуардом Назаровым, Юрием Норштейном и Андреем Хржановским при поддержке Госкино России Хитрук основал студию "ШАР", занимающуюся производством анимационных фильмов, профессиональной подготовкой режиссеров и художников аниматоров и консультациями мастеров по всем аспектам анимационного производства.

В 1956-1981 годах Федор Хитрук преподавал на курсах художников мультипликаторов при киностудии "Союзмультфильм".

С 1980 года по 2003 год он преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров и был одним из инициаторов создания отделения по подготовке режиссеров мультипликации на этих курсах. В разные годы учениками Хитрука были Александр Петров, Михаил Алдашин, Алексей Туркус, Оксана Черкасова, Алексей Караев и многие другие.

Хитрук был членом Российской академии киноискусства "Ника", автором мемуаров и статей об анимационном кино. Он являлся составителем международного словаря анимационных терминов.

Федор Хитрук — народный артист СССР (1985). Он был лауреатом Государственных премий СССР (1976, 1982), Государственной премии ГДР по искусству (1972), премии Президента РФ в области литературы и искусства. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971), Отечественной войны II степени (1988), "За заслуги перед Отечеством" III степени (1998). В 2002 году он получил специальный приз президента России "За выдающийся вклад в развитие российского кино" за 2001 год.

Хитрук являлся лауреатом многих кинематографических премий, среди них "Золотой Орел" (2002), "Ника" (2006) в номинации "За выдающийся вклад в российский кинематограф".

Федор Хитрук скончался 3 декабря 2012 года в Москве.

Первая супруга режиссера Мария Мотрук (1916-1984) была постоянным сотрудником в качестве художника аниматора и ассистента режиссера на всех авторских мультфильмах мужа.

Вторая супруга — Галина Хитрук, врач.

Сын Федора Хитрука от первого брака Андрей (1944 года рождения) — кандидат искусствоведения, преподаватель фортепиано в Государственном музыкальном колледже имени Гнесиных, автор свыше 100 статей и публикаций о музыке и книги "11 взглядов на фортепианное искусство".

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