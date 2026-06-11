В "Союзмультфильме" рассказали о планах снять фильм о Винни-Пухе

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кинокомпания "Наше кино" в партнерстве с киностудией "Союзмультфильм" готовят игровой фильм о легендарном персонаже Винни-Пухе, рассказала в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.