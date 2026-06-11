В "Союзмультфильме" рассказали о планах снять фильм о Винни-Пухе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кинокомпания «Наше кино» в партнерстве с киностудией «Союзмультфильм» готовят игровой фильм о Винни-Пухе.
- По словам председателя совета директоров «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, современный зритель скоро познакомится с новым игровым фильмом про Винни-Пуха.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кинокомпания "Наше кино" в партнерстве с киностудией "Союзмультфильм" готовят игровой фильм о легендарном персонаже Винни-Пухе, рассказала в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.
"Я очень люблю Винни-Пуха, сейчас кинокомпания "Наше кино" в партнерстве с "Союзмультфильмом" готовит отдельный игровой фильм про этого героя, и совсем скоро с ним познакомятся и современные дети", - сказала Слащева.
Винни-Пух - персонаж двух повестей и двух сборников стихотворений английского писателя Алана Милна. В России о медвежонке узнали в 1960 году, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Заходер. В 1969 году "Союзмультфильм" выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях, режиссером выступил Федор Хитрук. Позднее вышли еще две серии - "Винни-Пух идет в гости" и "Винни-Пух и день забот".