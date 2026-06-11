Рейтинг@Mail.ru
В "Союзмультфильме" рассказали о планах снять фильм о Винни-Пухе - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:07 11.06.2026
В "Союзмультфильме" рассказали о планах снять фильм о Винни-Пухе

Слащева: в России снимут фильм о Винни-Пухе

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкКадр из мультфильма "Винни-Пух"
Кадр из мультфильма Винни-Пух - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Кадр из мультфильма "Винни-Пух". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кинокомпания «Наше кино» в партнерстве с киностудией «Союзмультфильм» готовят игровой фильм о Винни-Пухе.
  • По словам председателя совета директоров «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, современный зритель скоро познакомится с новым игровым фильмом про Винни-Пуха.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кинокомпания "Наше кино" в партнерстве с киностудией "Союзмультфильм" готовят игровой фильм о легендарном персонаже Винни-Пухе, рассказала в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.
"Я очень люблю Винни-Пуха, сейчас кинокомпания "Наше кино" в партнерстве с "Союзмультфильмом" готовит отдельный игровой фильм про этого героя, и совсем скоро с ним познакомятся и современные дети", - сказала Слащева.
Винни-Пух - персонаж двух повестей и двух сборников стихотворений английского писателя Алана Милна. В России о медвежонке узнали в 1960 году, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Заходер. В 1969 году "Союзмультфильм" выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях, режиссером выступил Федор Хитрук. Позднее вышли еще две серии - "Винни-Пух идет в гости" и "Винни-Пух и день забот".
Союзмультфильм - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
"Союзмультфильм" представит выставку "Фабрика чудес"
Вчера, 22:31
 
КультураРоссияЮлиана СлащеваАлан МилнБорис ЗаходерСоюзмультфильм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала