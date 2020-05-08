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75 лет Великой Победы
2020-05-08T10:59
https://ria.ru/20200508/1571144242.html
"Союзмультфильм" открыл виртуальную доску памяти ветеранов ВОВ
https://cdn22.img.ria.ru/images/152212/33/1522123397_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_acbb20a5d0e0f69cd30c4c33f364486c.jpg
РИА Новости

"Союзмультфильм" открыл виртуальную доску памяти ветеранов ВОВ

10:59 08.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТабличка "Союзмультфильм" у входа в здание, где размещается киностудия
Табличка Союзмультфильм у входа в здание, где размещается киностудия
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Табличка "Союзмультфильм" у входа в здание, где размещается киностудия. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Союзмультфильм" в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне открыл виртуальную доску памяти с именами, званиями и наградами ветеранов войны, работавших на студии; после снятия ограничений, вызванных угрозой распространения коронавируса, доску памяти установят в здании киностудии, сообщает пресс-служба "Союзмультфильма" в пятницу.
"В честь 75-летия Победы киностудия "Союзмультфильм" открыла виртуальную доску памяти с именами, званиями и наградами ветеранов Великой Отечественной войны, работавших на студии. После окончания ограничений, вызванных опасностью распространения коронавируса, доска памяти будет установлена в здании киностудии на улице Академика Королева в Москве", - говорится в сообщении.
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Среди них - создатель "Винни Пуха", "Каникул Бонифация" Федор Хитрук (во время войны - лейтенант, кавалер ордена Отечественной войны II степени), знаменитый режиссер-мультипликатор и писатель-сказочник Владимир Сутеев (кавалер ордена Отечественной войны II степени), художник-постановщик легендарного "Ну, погоди!" - Святозар Русаков (рядовой, кавалер ордена Славы III степени и ордена Отечественной войны I степени, награждён медалью "За боевые заслуги") и многие другие.
Как рассказали в пресс-службе, в преддверии празднования юбилея Победы киностудия также опубликовала на своем официальном канале Vimeo редкие фильмы, созданные в 1941-45 годах, в том числе во время эвакуации студии в Самарканд, первые фильмы мирного времени, над которыми работали выпускники послевоенных курсов киностудии, и ленты, созданные на "Союзмультфильме" после 1960-х годов, авторы которых обращались к теме войны и опасности неофашизма.
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75 лет Великой ПобедыСоюзмультфильмФедор ХитрукВеликая Отечественная война (1941-1945)Самарканд
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