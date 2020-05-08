"Союзмультфильм" открыл виртуальную доску памяти ветеранов ВОВ

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Союзмультфильм" в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне открыл виртуальную доску памяти с именами, званиями и наградами ветеранов войны, работавших на студии; после снятия ограничений, вызванных угрозой распространения коронавируса, доску памяти установят в здании киностудии, сообщает пресс-служба "Союзмультфильма" в пятницу.
"В честь 75-летия Победы киностудия "Союзмультфильм" открыла виртуальную доску памяти с именами, званиями и наградами ветеранов Великой Отечественной войны, работавших на студии. После окончания ограничений, вызванных опасностью распространения коронавируса, доска памяти будет установлена в здании киностудии на улице Академика Королева в Москве", - говорится в сообщении.
Среди них - создатель "Винни Пуха", "Каникул Бонифация" Федор Хитрук (во время войны - лейтенант, кавалер ордена Отечественной войны II степени), знаменитый режиссер-мультипликатор и писатель-сказочник Владимир Сутеев (кавалер ордена Отечественной войны II степени), художник-постановщик легендарного "Ну, погоди!" - Святозар Русаков (рядовой, кавалер ордена Славы III степени и ордена Отечественной войны I степени, награждён медалью "За боевые заслуги") и многие другие.
Как рассказали в пресс-службе, в преддверии празднования юбилея Победы киностудия также опубликовала на своем официальном канале Vimeo редкие фильмы, созданные в 1941-45 годах, в том числе во время эвакуации студии в Самарканд, первые фильмы мирного времени, над которыми работали выпускники послевоенных курсов киностудии, и ленты, созданные на "Союзмультфильме" после 1960-х годов, авторы которых обращались к теме войны и опасности неофашизма.