"Союзмультфильм" открыл виртуальную доску памяти ветеранов ВОВ

"В честь 75-летия Победы киностудия "Союзмультфильм" открыла виртуальную доску памяти с именами, званиями и наградами ветеранов Великой Отечественной войны, работавших на студии. После окончания ограничений, вызванных опасностью распространения коронавируса, доска памяти будет установлена в здании киностудии на улице Академика Королева в Москве", - говорится в сообщении.