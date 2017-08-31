Ракеты КНДР подтвердили неэффективность американской системы ПРО

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Министерство обороны Японии запросило на 2018 финансовый год рекордный бюджет в размере 5,25 триллиона иен, или 48,6 миллиарда долларов — на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове и под впечатлением ракетных пусков КНДР. Заявленная сумма превышает бюджет текущего года на 2,5 процента.

Вероятно, самурайская гордость чрезвычайно уязвлена, ведь военному ведомству потребовалось 1,52 миллиарда долларов только на приобретение ракет ПВО с улучшенными характеристиками (в том числе SM-3 Block 2A и PAC-3 MSE). Необходим также наземный аналог американской системы ПРО "Иджис" (Aegis). В списке насущных нужд — шесть самолетов F-35A, четыре конвертоплана Osprey, два патрульных корабля и подводная лодка. Требует модернизации и система оперативного управления объектами ПВО. Кроме того, японцам не хватает средств поражения большой дальности, новых противокорабельных ракет и новых радиолокационных технологий для отслеживания усовершенствованных самолетов-невидимок (только на исследования планируется потратить свыше 338 миллионов долларов).

© REUTERS / Kazuhiro Nogi/Pool Премьер-министры Японии и Великобритании Синдзо Абэ и Тереза Мэй во время пресс-конференции в Токио. 31 августа 2017 © REUTERS / Kazuhiro Nogi/Pool Премьер-министры Японии и Великобритании Синдзо Абэ и Тереза Мэй во время пресс-конференции в Токио. 31 августа 2017

И вряд ли эта инициатива — исключительно военного ведомства. Сегодня в Токио премьер-министры Японии и Великобритании Синдзо Абэ и Тереза Мэй заявили о важности тесного взаимодействия перед лицом угроз со стороны Северной Кореи. Политическое возбуждение и военный бюджет Токио кажутся несоразмерными существующим угрозам. Озабоченность милитаризацией Японии выразили соседние Китай

Заметим, что свежий рейтинг армий планеты Global Firepower отводит Японии седьмое место в мире, выше Турции и Германии (а также выше КНДР — на 23 позиции). Если вкратце, в распоряжении современных самураев находится более 1500 летательных аппаратов, 130 кораблей и судов (включая 17 подводных лодок), 700 танков, около 100 ракетных и 700 артиллерийских установок. Совсем неплохо для Сил самообороны, которые вооруженными силами де-юре не являются (по итогам Второй мировой войны).

Шеф, все пропало!

Сегодня ПРО Японии обеспечивается кораблями с американской системой "Иджис" (с ракетами заатмосферного перехвата SM-3). Кроме того, имеются установки "Пэтриот-3" (PAC-3) для поражения ракет в пределах атмосферы. Однако все эти средства оказались бесполезны 29 августа, когда баллистическая ракета КНДР пролетела над территорией Японии и упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо.

Дальность полета составила 2700 километров, максимальная высота — 550 километров, время полета — 14 минут.

Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано, но японцы могли хотя бы попытаться сбить ракету КНДР — чисто в целях тренировки. Мировое сообщество не осудило бы, а Вашингтон наверняка поддержал бы Токио в этом начинании. Однако системы ПРО США и Японии лишь отследили траекторию "Хвасон-12". Министр обороны Японии Ицунори Ондэра заявил: "Радары Сил самообороны зафиксировали полет ракеты, но так как угрозы нанесения ущерба не было, было принято решение не сбивать ракету".

© AFP 2017 / Toshifumi KITAMURA Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты в Японии. 29 августа 2017 © AFP 2017 / Toshifumi KITAMURA Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты в Японии. 29 августа 2017

Интересно, конечно, чем в Японии намеревались сбивать северокорейское изделие на высоте 550 километров, если самая дальнобойная американская зенитная управляемая ракета SM-3 имеет потолок 250 километров. При радиусе захвата цели в 500 километров система "Иджис" 29 августа не дотянулась бы до ракеты КНДР даже на участке нисходящей траектории. Тем более что там отметка цели разделилась натрое (возможно, на три боеголовки).

Полагаю, рекордный финансовый запрос Минобороны Японии отражает степень паники в лагере американских союзников, ведь повод усомниться во всемогуществе оружия США и конкретно системы ПРО дан не впервые.

С другой стороны, отвечая на военные угрозы США, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал войскам быть готовыми в любой момент нанести ракетный удар по базе США на Гуаме, и КНДР может провести одновременный пуск четырех ракет средней дальности "Хвасон-12".

Пентагон отреагировал: запуск будет обнаружен за считаные мгновения, и это может привести к полномасштабным военным действиям.

Однако американцы не уточнили, будут ли перехвачены ракеты КНДР. А это принципиально важно для прогноза потерь и исхода войны (которая не обойдет стороной и Японию).

История технологического унижения

По стечению обстоятельств именно 29 августа на территории американских военных баз Йокота недалеко от Токио и Ивакуни в префектуре Ямагути Силы самообороны Японии участвовали в маневрах по развертыванию систем управляемых ракет-перехватчиков "Пэтриот-3". С военной точки зрения учения удачно совпали по времени с испытанием в КНДР новой баллистической ракеты. Пхеньян подыграл, но Вашингтон и Токио неожиданную "подачу" не приняли. Военнослужащие тревожно смотрели в небо и продолжали отрабатывать быстроту развертывания и подключения всех систем PAC-3 (будто бы процесс важнее результата).

© REUTERS / Issei Kato Военнослужащий Сил самообороны Японии во время учений ПВО на территории американской военной базы Йокота. 29 августа 2017 © REUTERS / Issei Kato Военнослужащий Сил самообороны Японии во время учений ПВО на территории американской военной базы Йокота. 29 августа 2017

Ранее сообщалось, что дорогостоящие противоракетные комплексы появились в префектурах Симанэ и Хиросима на главном японском острове Хонсю, а также в префектурах Эхимэ и Коти на юго-западном острове Сикоку. И что это дало Японии 29 августа, кроме знаков внимания США?

Лишь однажды (в феврале 2013-го) ракета-перехватчик SM-3 Block IA, запущенная с борта крейсера USS Lake Erie, уничтожила на высоте 247 километров неисправный американский спутник USA-193. Мишень имитировала баллистическую ракету среднего радиуса действия (правда, такие не летают по орбите). Обстановка была максимально упрощена, заранее известны параметры полета, сектор стрельбы. Использовалось внешнее целеуказание со спутника STSS-D (Space Tracking and Surveillance System-Demonstrators), которого в реальной боевой обстановке под рукой может не оказаться.

Еще один пример. Испытания ПРО США в ходе учений Maritime Theater Missile Defense со странами — союзниками НАТО в 2015 году показали, что на североатлантическом направлении многочисленные корабли альянса, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, способны сбить не самую совершенную одиночную баллистическую ракету малой дальности (Terrier Orion). Вероятно, на дозвуковой скорости. Степень эффективности ПРО в условиях массированного ракетного удара осталась неизвестной, но степень упрощения испытаний все же дает основания для невысокой оценки.

Академический пример неэффективности американского оружия — противовоздушная оборона Тель-Авива в ходе ракетных ударов Ирака по территории Израиля в январе 1991 года. Тогда достигли цели 38 баллистических ракет Р-17 (Scud) советского производства, практически все. А развернутая в Израиле американская система противоракетной защиты Patriot дебютировала провально. По данным Пентагона, состоялся перехват с разрушением лишь одной ракеты Р-17. Эффективность семи других попаданий была сомнительной — "Скады" лишь немного изменили траекторию полета. При этом четыре американские ракеты Patriot упали и взорвались в жилых кварталах на территории Израиля. Да, это были старые ЗРК Patriot, сегодня имеются более совершенные. Однако и "Скады" остались в прошлом.

…Ракетное оружие КНДР создало парадоксальный паритет сил в противостоянии с США. Не валяй дурака, Америка, не подставляй региональных союзников под ядерную дубину. Тем более что им (конкретно — Стране восходящего солнца) никто не угрожает.