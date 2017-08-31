ПЕКИН, 31 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай озабочен постоянным увеличением оборонного бюджета Японии, Токио должен объяснить мировому сообществу действительные причины этих действий, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Мы отметили соответствующие заявления, не имеет значения, какими причинами руководствуется Япония, ее оборонный бюджет увеличивается год от года, и он достиг исторического максимума, Китай очень озабочен этим", — заявила дипломат.
Она подчеркнула, что "Япония должна объяснить мировому сообществу истинную причину этих действий".