ПЕКИН, 31 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай озабочен постоянным увеличением оборонного бюджета Японии, Токио должен объяснить мировому сообществу действительные причины этих действий, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее стало известно, что министерство обороны Японии запросило рекордный бюджет на 2018 финансовый год (начинается 1 апреля) в размере 5,25 триллиона иен (48,6 миллиарда долларов) на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове и повышенной активности Китая в районе спорных территорий. Согласно обнародованному на сайте японского оборонного ведомства документу, запрашиваемая сумма превышает бюджет на текущий год на 2,5%.

"Мы отметили соответствующие заявления, не имеет значения, какими причинами руководствуется Япония, ее оборонный бюджет увеличивается год от года, и он достиг исторического максимума, Китай очень озабочен этим", — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что "Япония должна объяснить мировому сообществу истинную причину этих действий".