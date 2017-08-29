В Япония объяснили, почему не стали сбивать пролетавшую над ней ракету

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Япония не стала сбивать пролетавшую над ней ракету КНДР, поскольку та не представляла угрозы территории страны, заявил журналистам министр обороны Японии Ицунори Ондэра.
"Радары сил самообороны зафиксировали полет ракеты, но так как угрозы нанесения ущерба не было, было принято решение не сбивать ракету", — заявил японский министр.
"Исходя из характеристик полета, велика вероятность того, что выпущенная ракеты была средней дальности. Мы зафиксировали, что от ракеты отделились три части, но детали пока анализируются", — сказал министр.