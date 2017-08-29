Япония впервые участвовала в учениях ПРО на военных базах США

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Силы самообороны Японии впервые приняли участие во вторник в военных маневрах на территории американских военных баз по развертыванию систем управляемых ракет-перехватчиков PAC-3 "Пэтриот", что совпало по времени с испытанием в КНДР новой баллистической ракеты, сообщило агентство Киодо.

Северокорейская ракета пролетела как раз над территорией Японии и не была сбита, завершив свой полет в Тихом океане в 1180 километрах к востоку от острова Хоккайдо.

Учения сил самообороны проходили на базах США "Йокота" недалеко от Токио и "Ивакуни" в префектуре Ямагути. Кроме этого 7 сентября такие же учения планируются на базе "Мисава" в префектуре Аомори.

Пуск в КНДР ракеты вызвал настороженную атмосферу во время учений, но они были продолжены, как и было запланировано. Они включали в себя отработку быстрых действий по развертыванию и подключению всех систем PAC-3.

"Мы вообще-то совсем не ожидали, что будет пуск ракеты (Северной Кореи), но это дало возможность продемонстрировать наши способности по маневрированию и размещению (противоракет)", — приводит агентство Киодо слова командира объединённой тактической группы ПРО Японии Хироаки Маэхары.

Недавно силы самообороны Японии разместили ракеты-перехватчики PAC-3 в западных и юго-западных районах страны, над которыми могут пролететь баллистические ракеты КНДР в случае осуществления угрозы их пуска в направлении острова Гуам.

Как сообщалось ранее, противоракетные комплексы появились в префектурах Симанэ и Хиросима на главном японском острове Хонсю и в префектурах Эхимэ и Коти на юго-западном острове Сикоку.

Недавно КНДР заявила, что может провести одновременный пуск четырех ракет средней дальности "Хвасон —12", которые упадут в море в 30-40 километрах от Гуама, в качестве предупреждения США.

Северная Корея многократно заявляла, что опасается угрозы со стороны США, и усиленно форсирует создание межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, надеясь, что это поможет ей избежать участи Ирака. Тем самым КНДР нарушает режим нераспространения ядерного оружия, навлекая на себя все новые санкции со стороны СБ ООН.