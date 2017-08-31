Главы Японии и Великобритании намерены противодействовать угрозам КНДР

ТОКИО, 31 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его британская коллега Тереза Мэй заявили в ходе заседания японского Совета безопасности в Токио о важности тесного взаимодействия на фоне продолжающихся угроз со стороны КНДР, сообщает агентство Киодо.

"Мы бы хотели сотрудничества между Японией и Великобританией для противодействия угрозам КНДР", — приводит агентство слова Абэ.

Мэй в свою очередь подчеркнула, что единство между Японией и Великобританией чрезвычайно важно для гарантии прекращения провокаций КНДР.

Мэй находится в Японии с трехдневным визитом. Ее сопровождают министр торговли Лиам Фокс и делегация бизнесменов, в том числе представляющих банк Barclays, ассоциацию производителей виски Scotch Whisky Association и автомобильный гигант Aston Martin.

Утром 29 августа КНДР провела пуск баллистической ракеты, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров, полет продолжался 14 минут, максимальная высота составила 550 километров. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии.