Лидер КНДР приказал военным быть готовыми нанести удар в любой момент

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми нанести удар в любой момент в том случае, если он примет такое решение, передает агентство Рейтер со ссылкой на северокорейские СМИ.
Кроме того, отмечается, что Ким Чен Ын ознакомился с планами армии по пуску ракет в направлении Гуама.
"США… должны принять верное решение и продемонстрировать с помощью действий, что они хотят снизить напряженность на Корейском полуострове и предотвратить опасное военное столкновение", — приводит агентство Рейтер слова Ким Чен Ына, которого цитируют северокорейские СМИ.
Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.