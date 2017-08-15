Лидер КНДР приказал военным быть готовыми нанести удар в любой момент

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми нанести удар в любой момент в том случае, если он примет такое решение, передает агентство Рейтер со ссылкой на северокорейские СМИ.

Лидер КНДР также заявил, что США должны сделать правильный выбор, чтобы избежать опасного военного конфликта, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кроме того, отмечается, что Ким Чен Ын ознакомился с планами армии по пуску ракет в направлении Гуама.

"США… должны принять верное решение и продемонстрировать с помощью действий, что они хотят снизить напряженность на Корейском полуострове и предотвратить опасное военное столкновение", — приводит агентство Рейтер слова Ким Чен Ына, которого цитируют северокорейские СМИ.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от военной агрессии США и их союзников. На прошлой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.