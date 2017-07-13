Крым жестко реагирует на маневры Sea Breeze США и Украины

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Черноморский флот (ЧФ) в Крыму развернул корабельные соединения и противокорабельные береговые ракетные комплексы для проверки боеготовности. В море выполняют задачи более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, на берегу их поддерживают около 100 единиц боевой и специальной техники береговых соединений.

Активность Черноморского флота России выглядит логичным ответом на американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze — 2017, которые начались 10 июля с участием 30 боевых кораблей, 25 самолетов и вертолетов, в том числе ракетного крейсера Hue City типа Ticonderoga, эсминца Carney типа Arleigh Burke, патрульных самолетов-разведчиков P-8 Poseidon и других подразделений ВМС США. В маневрах Sea Breeze всего участвуют более трех тысяч военнослужащих из 17 стран.

В ходе совместных учений отрабатываются действия многонационального штаба по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО, а также боевые действия летного состава, противокорабельная и противовоздушная оборона, десантирование, водолазные спуски (диверсантов).

© Flickr / U.S. Navy / MCS 3rd Class Weston Jones Члены экипажа американского эсминца USS Carney на палубе корабля перед заходом в порт Одессы, Украина. 10 июля 2017 © Flickr / U.S. Navy / MCS 3rd Class Weston Jones Члены экипажа американского эсминца USS Carney на палубе корабля перед заходом в порт Одессы, Украина. 10 июля 2017

Очевидно, демонстрация военной мощи США и их союзников адресована России (конкретно — Крыму). И сравнить дерзость этой акции можно было бы только с невероятной российско-мексиканской отработкой морского десантирования в Калифорнийском заливе с участием ВМС Кубы, Венесуэлы и Аргентины.

Горячий ЮБК

Проверка ЧФ продлится несколько дней на полигонах полуострова и в Черном море. Тематика мероприятий боевой подготовки зеркально отражает потенциальные угрозы Sea Breeze.

На Южном берегу Крыма (ЮБК) расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", самоходных артиллерийских комплексов "Берег" уже отработали электронные пуски по группировке кораблей условного противника и противодесантные действия соответственно.

Корабельные соединения ракетных катеров и охраны водного района выполнили боевые ракетные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Экипажи минно-тральных кораблей провели траление фарватеров на минно-опасных участках. И даже фрегат "Адмирал Григорович", который вчера вернулся в Севастополь после четырехмесячной боевой службы в Средиземном море, сразу подключился к флотской проверке боеготовности.

Вероятно, в очередной раз продемонстрирует свои возможности и береговой ракетный комплекс "Утес", способный поражать морские цели на дальности около 450 километров. Дивизион расположен в крымских горах, на высоте 500-600 метров над уровнем моря.

В Крыму превентивно отработали противодиверсионные мероприятия. Ранее на полуострове сотрудники военной контрразведки Черноморского флота задержали — с оружием, взрывчаткой и схемами важных объектов — семерых диверсантов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины. И сегодня стало известно, что обвиняемые в подготовке диверсий в Севастополе Андрей Захтей и Дмитрий Штыбликов заключили досудебное соглашение с прокуратурой, признав вину.

Тайные и явные участники американо-украинских "свободных игр" типа Sea Breeze — 2017 не должны питать иллюзий относительно боевых возможностей межвидовой группировки войск и сил на Крымском полуострове, не говоря уже о потенциале Южного военного округа в целом и прочности российской государственной воли.

В стандартном направлении

Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) заявило об участии в маневрах Sea Breez — 2017 ВМС Бельгии, Болгарии, Канады, Франции, Грузии, Греции, Италии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, Швеции, Турции, Украины, Великобритании и, конечно, США. Список дает пищу для размышлений. Возможно, шведам и туркам обидно за когда-то проигранные битвы, но что забыли в далеком Черном море американские, британские, канадские и норвежские военные моряки?

НАТО все активнее действует в зоне черноморских проливов и в акватории Черного моря, регулярно проводит учения ВМС. На причерноморских территориях Болгарии и Румынии американцы разворачивают систему ПРО — не столько противоракетную, сколько ударную. Воздушная разведка стран НАТО заметно активизировалась на западных рубежах России. При этом страны альянса набираются наглости выражать недовольство превентивными действиями российских военных летчиков.

На этом фоне приободрившийся Киев сегодня выступил за увеличение числа полигонов для совместных учений с НАТО — и планирует на сессии Генассамблеи ООН в сентябре представить новые инициативы по возвращению Крыма. И это не всё.

В опубликованном украинскими СМИ законопроекте о "реинтеграции Донбасса" утверждается, что территории Донецкой и Луганской народных республик оккупированы Вооруженными силами Российской Федерации. Подобную дерзость можно объяснить лишь поэтапной адаптацией ВСУ под интересы Пентагона и наличием далеко идущих совместных планов на донбасском направлении.

Украинский министр обороны Степан Полторак сегодня заявил: "Помощь военнослужащих из стран НАТО уже дает значительные практические результаты. Украинские военнослужащие, прошедшие тренинги по тренировочным программам НАТО за последний год, не потеряли ни одного клочка украинской земли, уменьшилась численность потерь, и мы имеем определенные преимущества в военных операциях". Заметим, речь идет об отражении несуществующей "российской агрессии" в Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко и вовсе считает свою армию "одной из наиболее боеспособных в Европе". Ранее в Киеве отмечали, что в зоне спецоперации украинские солдаты гибнут чаще не от пуль, а от алкоголя, и около 500 военнослужащих ВСУ покончили с собой после возвращения из Донбасса. Факты отрезвляют.

Полагаю, слухи о боеспособности ВСУ сильно преувеличены, и даже с помощью западных союзников не все украинские участники маневров Sea Breeze — 2017 доживут до достижения Киевом стандартов НАТО.