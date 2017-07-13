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В мире

В Киеве выступили за увеличение числа полигонов для учений с НАТО

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2017 (170)
13:2713.07.2017
0690
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУкраинские и американские военные во время учений. Архивное фотоУкраинские и американские военные во время учений. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Глава Минобороны Украины Степан Полторак выступает за увеличение количества полигонов для проведения учений с инструкторами НАТО, сообщила пресс-служба украинского оборонного ведомства по итогам встречи министра с командующим войсками США в Европе Беном Ходжесом.

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© Фото : официальный сайт президента Украины
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"Я уверен, что мы должны расширить географию проведения учений с участием инструкторов стран альянса на украинском полигонах", — цитирует слова Полторака пресс-служба Минобороны.

По данным оборонного ведомства, Полторак на встрече отметил роль Ходжеса в учебно-тренировочных мероприятиях, которые проходят на Украине, и поблагодарил его за личный вклад в реформирование украинских вооруженных сил. Кроме того, Полторак сообщил Ходжесу о планах Украины по развитию учебно-материальной базы и улучшении инфраструктуры военных городков и полигонов ВС страны.

"Помощь военнослужащих из стран НАТО уже дает значительные практические результаты. Те украинские военнослужащие, прошедшие тренинги по тренировочным программам НАТО за последний год, не потеряли ни одного клочка украинской земли, уменьшилась численность потерь, и мы имеем определенные преимущества в военных операциях. Это очень важно, ведь благодаря подготовке улучшился профессионализм украинских бойцов", — цитирует слова Полторака пресс-служба министерства.

Украинский военнослужащий. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства, в июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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