Украинские СМИ опубликовали законопроект о реинтеграции Донбасса

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. На Украине опубликовали текст законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Верховная рада планирует рассмотреть в осеннюю сессию. Текст документа приводит "Громадське ТВ".
Неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей в документе указываются как "временно оккупированными Россией". Как отмечает "Громадське ТВ", это первая попытка украинских властей закрепить такую формулировку на законодательном уровне.
Целями реинтеграции Донбасса объявляются "освобождение территорий и восстановление конституционного строя", а также защита прав и свобод людей, "пострадавших от российской агрессии".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.