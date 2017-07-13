МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Обвиняемые в подготовке диверсий в Севастополе Андрей Захтей и Дмитрий Штыбликов заключили досудебное соглашение с прокуратурой и признали вину, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на адвоката Александра Попова.

"Адвокат Александр Попов сообщил, что получил письменное уведомление о том, что Андрей Захтей отказался от его услуг, а также других защитников… По его данным, отказ от адвокатов был одним из условий заключения соглашения о досудебном сотрудничестве… Также, по его информации, досудебное соглашение с прокуратурой заключил еще один фигурант расследования — Дмитрий Штыбликов", — пишет издание.

По словам адвоката, в рамках соглашения со следствием, Захтей должен был признать свою вину и дать показания против себя.

По данным газеты, обвиняемые дали показания о подготовке украинской разведкой серии взрывов на полуострове. Также их дела будут направлены в суд и рассмотрены в особом порядке, что гарантирует им минимальные сроки.

Источник в правоохранительных органах подтвердил изданию информацию, полученную от адвоката.

"В рамках сделок они полностью признали свою вину и рассказали, кто и как выходил на них и с кем они контактировали", — приводит газета слова источника.

В августе ФСБ России сообщила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах Крыма, по делу о подготовке диверсий задержаны семь человек. Андрея Захтея подозревали в обеспечении работы диверсионной группы.

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