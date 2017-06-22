Около 500 украинских силовиков, воевавших в Донбассе, покончили с собой

Добровольцы батальона Сич во время отправки в зону вооруженного конфликта на юго-восток Украины. Архивное фото

Добровольцы батальона Сич во время отправки в зону вооруженного конфликта на юго-восток Украины. Архивное фото

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Около 500 участников военной операции в Донбассе покончили с собой после возвращения из зоны боевых действий. Такие данные по состоянию на начало июня привел министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в статье, опубликованной "Украинской правдой".

Глава МВД отметил, что по общепризнанному международному стандарту по военным конфликтам 90-95% участников боевых действий впоследствии испытывают социальные и медицинские, связанные с нервной системой проблемы. Еще примерно у трети диагностируют посттравматический синдром, результатом которого нередко бывают самоубийства.

Вьетнамский синдром

В статье, посвященной последствиям вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, Аваков отдельно останавливается на "возможно частном, но чрезвычайно значимом и к сожалению масштабном факторе" в результате войны — поствоенном ветеранском синдроме.

"С каждым днем идущей войны все больше появляется людей, обожженных боевыми действиями, со смещенными ценностными категориями — людей, которым легко перейти грань этических норм и применить силу, а то и оружие", — говорится в статье.

Это явление также известно как "вьетнамский" или "афганский синдром". Как отмечает автор статьи, украинцам больше знаком "афганский синдром": "советские "афганцы" зачастую не смогли найти себе достойное место, вернувшись с войны, на которую их "никто не посылал"… Наркомания, суицид, агрессивное поведение, конфликтность, разрушенные семьи, разрушенные судьбы".

Как пишет Аваков, по доступной советской статистике через военный конфликт в Афганистане прошли более полумиллиона человек — это 0,2% населения СССР. Никаких программ по реабилитации тогда не было, и "афганский синдром" остался частной трагедией каждой отдельной семьи.

Министр предлагает обратиться к опыту Соединенных Штатов, которые ощутили последствия войны во Вьетнаме.

"Вьетнамский синдром" в США является медицинским термином, объединяющим различные нервные и психические заболевания, жертвами которых стали американские солдаты и офицеры… У вернувшихся солдат было ощущение, что общество отторгает их, которые вернулись в него "другими", не похожими на остальных", — говорится в статье.

Согласно статистике, которую приводит Аваков, в течение десяти лет после окончания Вьетнамской войны жизнь самоубийством покончили 62 тысячи американских солдат, а к 1988 году эта цифра превысила 100 тысяч.

Проблема "вьетнамского синдрома" была признана в США на государственном уровне, для ее решения разрабатывались широкие и хорошо финансируемые программы реабилитации — их общий бюджет составляет четыре миллиарда долларов, отмечает Аваков.

Обращаясь к событиям на Украине, глава МВД сообщает, что по состоянию на середину июня 2017 года статус участников боевых действий имеют 280,5 тысяч человек. Это те, кто оформил документы официально, то есть реальная цифра может быть больше. Тем не менее, это уже почти 0,7% населения страны.

По данным военной прокуратуры, на начало июня 2017 зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны боевых действий.

По информации правозащитников, уже через год после начала военной операции в Донбассе, число обращений членов семей участников АТО, которые жаловались на бытовое насилие, выросло в восемь раз.

"Требуется комплексная, целостная программа на государственном уровне, направленная на минимизацию негативных последствий "поствоенного синдрома" как социального явления. Необходимо понимание и признание, что эта проблема является глобальной проблемой Украинского общества" — отмечает Аваков.

Призрачные перспективы мира



Военная операция Киева в Донбассе продолжается уже более трех лет. По данным ООН, жертвами конфликта стали около десяти тысяч человек.

Пока Киеву и самопровозглашенным ДНР и ЛНР не удается прийти к соглашению, которое этот мир могло бы обеспечить. Минские договоренности продолжают нарушаться. На фоне продолжающихся обстрелов, разрушений и жертв контактная группа по Донбассу предприняла очередную попытку установить режим полного прекращения огня, добиться которого пока так и не удается. По итогам переговоров в среду стороны сообщили о новой попытке — с 24 июня.

Последняя инициатива Киева — законопроект о реинтеграции Донбасса. Он предусматривает признание неподконтрольных правительству территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако текст документа пока не был обнародован.

По мнению полпреда России в контактной группе по Украине Бориса Грызлова, этот законопроект является попыткой создать альтернативу минским соглашениям, вместо политического урегулирования делается упор на военное решение конфликта. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что урегулирование конфликта должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.