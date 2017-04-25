На учениях в Крыму ракетный комплекс "Утес" поразил ракетой морскую мишень

Военнослужащие на учениях ВДВ на полигоне Опук в Крыму. Архивное фото

Военнослужащие на учениях ВДВ на полигоне Опук в Крыму. Архивное фото

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Береговой ракетный комплекс (БРК) "Утес" в ходе тактических учений ЧФ РФ в Крыму поразил крылатой ракетой морскую мишень на дистанции около 170 километров, сообщили РИА Новости во вторник в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Боеготовность дивизиона БРК "Утес" шахтного базирования, размещенного в крымских горах на высоте 500-600 метров над уровнем моря, была восстановлена в конце 2016 года. Ранее БРК находился в составе ВС Украины и не эксплуатировался.

"Сегодня в рамках зачетных тактических учений отдельной береговой ракетной бригады "Утес" с побережья Крымского полуострова выполнил пуск крылатой ракеты по морской мишени. Спустя несколько минут крылатая ракета П-35 успешно поразила корабельный щит, дрейфующий в море на дистанции около 170 километров", — сказал представитель ЧФ.

Для обеспечения безопасности и мониторинга ситуации к учениям были привлечены более 15 кораблей и судов обеспечения ЧФ, а также противолодочный самолет-амфибия Бе-12, военно-транспортный самолет Ан-26 и беспилотники.

БРК "Утес" разработан НПО машиностроения (Реутов). Дальность поражения целей противокорабельной крылатой ракетой П-35 — до 450 километров. "Утес" может применяться в системе с береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион".