Порошенко напомнил об одной из "самых эффективных армий на континенте"

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Украинская армия, которая создана за последние три года, "крепка духом" и является одной из самых эффективных армий на континенте, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Ранее Порошенко утверждал, что армия Украины — "одна из наиболее боеспособных в Европе".

"Современные защитники независимости, территориальной целостности и суверенитета украинского государства тоже доказали, и доказывают, что украинская армия, которая создана за последние три года, восстановлена, возрождена, является одной из самых эффективных армий континента", — сказал Порошенко во время поездки в среду в Сумскую область, добавив, что она "боеспособна и крепка духом".