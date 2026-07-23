Два рекорда и закупка "Реала": какие топ-трансферы произошли за время ЧМ

Пока в США, Канаде и Мексике гремел чемпионат мира, руководители клубов были заняты работой на трансферном рынке. До закрытия летнего окна осталось больше месяца, но по ходу мундиаля случилось более десятка громких переходов. РИА Новости Спорт рассказывает о самых дорогих и важных европейских трансферах лета.

Эллиот Андерсон ("Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити")

Один из лучших центральных полузащитников прошлого сезона английской премьер-лиги (АПЛ) отыграл сложный матч 1/16 финала ЧМ против ДР Конго в качестве игрока "Форест", а на следующий день "Ман Сити" объявил о его переходе. 23-летний хавбек имел огромное влияние на игру "Ноттингема" и в "Сити" решили, что он станет идеальным партнером для Родри в центре поля. Доверие подтвердили внушительной суммой — 135 млн евро сделали Андерсона самым дорогим английским футболистом в истории.

© AP Photo / Dave Shopland Эллиот Андерсон © AP Photo / Dave Shopland Эллиот Андерсон

Морган Роджерс ("Астон Вилла" — "Челси")

Звание Андерсона продержалось всего 16 дней. Накануне матча за третье место ЧМ стало известно, что "Челси" покупает атакующего полузащитника "Астон Виллы" Роджерса. Еще один 23-летний англичанин и еще один рекорд — "синие" вывалили 138 млн евро. Прошлый сезон чемпионата Англии Морган закончил с 10 голами и шестью результативными передачами, а теперь будет помогать Коулу Палмеру и компании вернуть "Челси" в борьбу хотя бы за Лигу чемпионов.

Закупка "Тоттенхэма"

"Шпорам", как и "Челси", нужно исправлять положение — в последние два сезона команда финишировала в опасной близости к зоне вылета. Для Роберто де Дзери в это межсезонье уже подвезли солидный десант футболистов: Сандро Тонали из "Ньюкасла" (108 млн евро), Матеуш Фернандеш из "Вест Хэма" (99 млн евро), Ян-Поль ван Хекке из "Брайтона" (60 млн евро). Тонали и Фернандеш зацементируют центр поля, а Ван Хекке должен стать основным центральным защитником. В качестве свободных агентов также пришли Маркос Сенеси и Эндрю Робертсон — "шпоры" полностью перестраивают оборонительные линии. Поможет ли это вернуться в борьбу за еврокубки - большой вопрос.

© Фото : соцсети ФК "Тоттенхэм" Сандро Тонали © Фото : соцсети ФК "Тоттенхэм" Сандро Тонали

Жоан Манзамби ("Фрайбург" — "Астон Вилла")

20-летний швейцарец сверкнул на ЧМ, оформив три гола и два ассиста менее чем за 200 минут на поле. Если бы не травма, результативных действий могло быть еще больше. А накануне мундиаля Манзамби вместе с "Фрайбургом" играл в финале Лиги Европы. Прорывной сезон для молодого таланта вылился в новый вызов. Посмотрим, как атакующий полузащитник проявит себя в Лиге чемпионов под руководством Унаи Эмери.

© Фото : соцсети ФК "Астон Вилла" Жоан Манзамби © Фото : соцсети ФК "Астон Вилла" Жоан Манзамби

Гонсалу Рамуш ("ПСЖ" — "Милан")

За несколько дней до матча сборной Португалии с хорватами в плей-офф ЧМ стало известно, что "Милан" за бешеные по своим меркам деньги приобрел нового нападающего. За "баночника" "ПСЖ" Рамуша отдали 74 млн евро — почти на 25 млн больше предыдущего рекорда клуба. Многие недоумевали — неужели не особо забивной Гонсалу стоит этих денег? Спустя два дня португалец продемонстрировал бомбардирские качества, выйдя вместо Криштиану Роналду и забив решающий мяч в ворота Хорватии.

Перестройка "Реала"

Жозе Моуринью начал переделывать состав "королевского клуба". Чтобы закрыть проблемную позицию правого защитника, из "Челси" за 55 млн евро выписали Марка Кукурелью. Воспитанник "Барселоны" еще недавно признавался, что лучше бы "состриг свои кудри", чем перешел в "Реал", однако изменил свое мнение. Также защиту "сливочных" усилили свободный агент Ибраима Конате и пришедший из "Интера" за 20 млн евро Дензел Думфрис, а новой опцией в полузащите стал покинувший "Манчестер Сити" после окончания контракта Бернарду Силва.

© Фото : Соцсети Кукурельи Марк Кукурелья © Фото : Соцсети Кукурельи Марк Кукурелья

Исмаэль Сайбари (ПСВ — "Бавария")

Марокканец провел ярчайший сезон в Нидерландах (19 голов и десять передач), а затем — зажег на чемпионате мира, забив по голу в каждом матче группового этапа. В матче против канадцев он получил травму и досрочно завершил турнир — против французов в четвертьфинале помочь уже не мог. "Бавария" забрала его за солидные 50 млн евро, несмотря на повреждение. 25-летний универсал будет не просто дублером Гарри Кейна — он способен и атаковать из глубины, и сыграть на фланге. Полезное приобретение для немецких гегемонов.

Энтони Гордон ("Ньюкасл" — "Бавария")

"Ньюкасл" в это межсезонье потерял сразу два важнейших актива. "Барселона" отказалась от выкупа Маркуса Рэшфорда, предпочтя ему 25-летнего Гордона. После скомканного сезона в Англии вингер провел неплохой ЧМ (гол и три передачи), а каталонцы вывалили за него аж 80 млн евро. И тут же взяли подстраховку — из дортмундской "Боруссии" едет не попавший на ЧМ Карим Адейеми. У немца оставался всего год по контракту, поэтому и сумма не идет в сравнение с трансфером англичанина — 22 млн евро без учета бонусов.

© Соцсети "Барселоны" Энтони Гордон © Соцсети "Барселоны" Энтони Гордон

"МЮ" ищет замену Каземиро

Бразилец провел мощный сезон в АПЛ и уехал доигрывать к Месси в "Интер" Майами. А руководство "красных дьяволов" озаботилось поиском вариантов в центр поля. Заткнуть дыру, оставшуюся послу ухода Каземиро, призваны его соотечественник из "Челси" Андрей Сантос (56,3 млн евро) и один из лидеров сборной Бельгии Юри Тилеманс (41 млн). 22-летний Сантос не смог пробиться в Лондоне, но его работоспособность явно пригодится "МЮ" в опорной зоне, а Тилеманс, дирижировавший атаками "Астон Виллы", немного разгрузит Бруну Фернандеша.

Ветераны покидают топ-чемпионаты