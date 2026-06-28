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ЧМ-2026: кто сыграет в 1/16 финала, дата и время, где смотреть онлайн, прогнозы
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Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:25 28.06.2026
Легкий путь для Месси, суровый тест для Роналду: все пары плей-офф ЧМ-2026

Определились все пары 1/16 финала плей-офф чемпионата мира по футболу

© 433Сетка плей-офф ЧМ-2026
Сетка плей-офф ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
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Чемпионат мира по футболу 2026 года переходит в главную стадию. О всех противостояниях первого раунда плей-офф мундиаля — в материале РИА Новости Спорт.

ЮАР — Канада

Во сколько начнется матч
Игра состоится на стадионе "Соу-Фай" (Лос-Анджелес, США) 28 июня. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по московскому времени.
ЧМ по футболу 2026
28 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
ЮАР
0 : 1
Канада
90‎’‎ • Стивен Эуштакиу
Календарь Турнирная таблица История встреч
Где смотреть
Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Прогноз
Сборная Канады считается фаворитом противостояния с командой ЮАР. Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.65 на победу канадцев в основное время и 1.32 — на проход "кленовых" в следующий раунд. Успех южноафриканцев в основное время матча оценивается в 6.10, а их проход в 1/8 финала — в 3.50.

Бразилия — Япония

Во сколько начнется матч
Игра состоится на стадионе "Эн-ар-джи Стэдиум" (Хьюстон, США) 29 июня. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.
ЧМ по футболу 2026
29 июня 2026 • начало в 20:00
Матч не начался
Бразилия
:
Япония
Календарь Турнирная таблица История встреч
Где смотреть
Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Прогноз
Сборная Бразилии считается фаворитом матча против команды Японии. Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.68 на победу "пентакампеонов" в основное время и 1.35 — на их проход в следующий раунд. Успех японцев в основное время матча оценивается в 5.20, а их проход в 1/8 финала — в 3.30.
© REUTERS / Amanda PerobelliНеймар
Неймар - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / Amanda Perobelli
Неймар

Германия — Парагвай

Во сколько начнется матч
Игра состоится на стадионе "Джиллетт" (Фоксборо, США) 29 июня. Стартовый свисток запланирован на 23:30 мск.
ЧМ по футболу 2026
29 июня 2026 • начало в 23:30
Матч не начался
Германия
:
Парагвай
Календарь Турнирная таблица История встреч
Где смотреть
Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Прогноз
Сборная Германии называется очевидным фаворитом матча против команды Парагвая. Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.37 на победу бундестим в основное время и 1.17 — на их проход в следующий раунд. На победу парагвайцев в основное время матча предлагается коэффициент 8.50, а на их проход в 1/8 финала — в 5.10.
© REUTERS / Mike SegarФутболист сборной Германии Лерой Сане (слева) празднует гол
Футболист сборной Германии Лерой Сане (слева) празднует гол - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / Mike Segar
Футболист сборной Германии Лерой Сане (слева) празднует гол

Нидерланды — Марокко

Во сколько начнется матч
Игра состоится на стадионе "Эстадио Бе-бе-уве-а" (Монтеррей, Мексика) 30 июня. Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.
ЧМ по футболу 2026
30 июня 2026 • начало в 04:00
Матч не начался
Нидерланды
:
Марокко
Календарь Турнирная таблица История встреч
Где смотреть
Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Прогноз
Соперники имеют относительно равные шансы на успех, но предпочтение отдается сборной Нидерландов — букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 2.12 на победу "оранжевых" в основное время и 1.55 на их проход в следующий раунд. Успех марокканцев в основное время матча оценивается коэффициентом 3.85, а их проход в 1/8 финала — в 2.45.

Кот-д'Ивуар — Норвегия

Во сколько начнется матч
Игра состоится на стадионе "Эй-ти-энд-ти Стэдиум" (Арлингтон, США) 30 июня. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.
ЧМ по футболу 2026
30 июня 2026 • начало в 20:00
Матч не начался
Кот-д’Ивуар
:
Норвегия
Календарь Турнирная таблица История встреч
Где смотреть
Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Прогноз
Соперники имеют относительно равные шансы на успех, но предпочтение отдается сборной Норвегии — букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 2.03 на победу Эрлинга Холанда и компании в основное время и 1.55 на их проход в следующий раунд. На победу ивуарийцев в основное время матча дается коэффициент 3.65, на их проход в 1/8 финала — 2.45.
© AP Photo / Charles KrupaЭрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Charles Krupa
Эрлинг Холанд

Франция — Швеция

Во сколько начнется матч
Игра состоится на стадионе "Метлайф Стэдиум" (Ист-Ратерфорд, США) 1 июля. Стартовый свисток запланирован на 0:00 мск.
ЧМ по футболу 2026
01 июля 2026 • начало в 00:00
Матч не начался
Франция
:
Швеция
Календарь Турнирная таблица История встреч
Где смотреть
Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Прогноз
Сборная Франции называется неоспоримым фаворитом противостояния с командой Швеции. Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.30 на победу "трехцветных" в основное время и 1.13 на их проход в следующий раунд. Успех шведов в основное время встречи имеет коэффициент 10.00, их проход в 1/8 финала — 6.00.
© Соцсети ФИФАКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Соцсети ФИФА
Килиан Мбаппе

Мексика — Эквадор

Во сколько начнется матч
Игра состоится на стадионе "Ацтека" (Мехико, Мексика) 1 июля. Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.
ЧМ по футболу 2026
01 июля 2026 • начало в 04:00
Матч не начался
Мексика
:
Эквадор
Календарь Турнирная таблица История встреч
Где смотреть
Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Прогноз
Сборная Мексики имеет чуть больше шансов на успех, чем команда Эквадора. Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 2.15 на победу хозяев турнира в основное время и 1.55 на их проход в следующий раунд. На победу эквадорцев в основное время встречи дается коэффициент 3.90, а на их проход в 1/8 финала — 2.45.
Трофей чемпионата мира 2026 года - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Чемпионат мира по футболу 2026: расписание, группы, стадионы и фавориты
26 июня, 13:42

Англия — ДР Конго

Во сколько начнется матч
Игра состоится на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" (Атланта, США) 1 июля. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.
ЧМ по футболу 2026
01 июля 2026 • начало в 19:00
Матч не начался
Англия
:
ДР Конго
Календарь Турнирная таблица История встреч
Где смотреть
Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Прогноз
Очевидным фаворитом противостояния считается сборная Англии. Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.28 на победу родоначальников футбола в основное время и 1.13 на их проход в следующий раунд. Успех команды ДР Конго в основное время матча оценивается коэффициентом 12.00, их проход в следующий раунд — 6.00.
© REUTERS / Hannah McKayГарри Кейн
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / Hannah McKay
Гарри Кейн

Бельгия — Сенегал

Во сколько начнется матч
Игра состоится на стадионе "Люмен Филд" (Сиэтл, США) 1 июля. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.
ЧМ по футболу 2026
01 июля 2026 • начало в 23:00
Матч не начался
Бельгия
:
Сенегал
Календарь Турнирная таблица История встреч
Где смотреть
Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Прогноз
Букмекерская компания Fonbet отдает предпочтение сборной Бельгии. На победу европейцев в основное время матча предлагается коэффициент 2.10, их проход в 1/8 финала оценивается коэффициентом 1.55. На победу Сенегала в основное время встречи дается коэффициент 3.75 и 2.45 — на выход в следующий раунд плей-офф.

США — Босния и Герцеговина

Во сколько начнется матч
Игра состоится на стадионе "Ливайс Стэдиум" (Сан-Франциско, США) 2 июля. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.
ЧМ по футболу 2026
02 июля 2026 • начало в 03:00
Матч не начался
США
:
Босния и Герцеговина
Календарь Турнирная таблица История встреч
Где смотреть
Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Прогноз
Сборная США — фаворит противостояния с боснийцами. Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.37 на победу хозяев турнира в основное время встречи и 1.17 — на их попадание в следующий раунд плей-офф. Шансы Боснии и Герцеговины оцениваются низко — 9.00 на победу в основное время матча и 5.00 на попадание в 1/8 финала.

Испания — Австрия

Во сколько начнется матч
Игра состоится на стадионе "Соу-Фай" (Лос-Анджелес, США) 2 июля. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.
ЧМ по футболу 2026
02 июля 2026 • начало в 22:00
Матч не начался
Испания
:
Австрия
Календарь Турнирная таблица История встреч
Где смотреть
Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Прогноз
Неоспоримым фаворитом противостояния называется сборная Испании. На победу действующих чемпионов Европы в основное время матча букмекерская компания Fonbet дает коэффициент 1.30, на их выход в 1/8 финала — 1.12. Успех австрийцев в основное время встречи оценивается коэффициентом 14.00, а их попадание в следующий раунд — 6.40.
© REUTERS / Claudia GrecoЛамин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / Claudia Greco
Ламин Ямаль

Португалия — Хорватия

Во сколько начнется матч
Игра состоится на стадионе "БМО Филд" (Торонто, Канада) 3 июля. Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск.
ЧМ по футболу 2026
03 июля 2026 • начало в 02:00
Матч не начался
Португалия
:
Хорватия
Календарь Турнирная таблица История встреч
Где смотреть
Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Прогноз
Шансы на успех сборной Португалии вместе с Криштиану Роналду оцениваются выше, чем у команды Хорватии. Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.85 на победу португальцев в основное время и 1.42 на их проход в следующий раунд. Успех хорватов в основное время встречи имеет коэффициент 4.70, их проход в 1/8 финала — 2.90.
Звезды ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Роналду решил избежать боя с Месси: кто пробился в плей-офф ЧМ-2026
Вчера, 10:17

Швейцария — Алжир

Во сколько начнется матч
Игра состоится на стадионе "Би-Си Плэйс" (Ванкувер, Канада) 3 июля. Стартовый свисток запланирован на 6:00 мск.
ЧМ по футболу 2026
03 июля 2026 • начало в 06:00
Матч не начался
Швейцария
:
Алжир
Календарь Турнирная таблица История встреч
Где смотреть
Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Прогноз
Сборная Швейцарии называется фаворитом противостояния с командой Швеции. Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.90 на победу подопечных Мурата Якина в основное время и 1.45 на их проход в следующий раунд. Успех алжирцев в основное время встречи имеет коэффициент 4.30, их проход в 1/8 финала — 2.70.

Австралия — Египет

Во сколько начнется матч
Игра состоится на стадионе "Эй-ти-энд-ти Стэдиум" (Арлингтон, США) 3 июля. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.
ЧМ по футболу 2026
03 июля 2026 • начало в 21:00
Матч не начался
Австралия
:
Египет
Календарь Турнирная таблица История встреч
Где смотреть
Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Прогноз
Соперники имеют практически равные шансы на успех, но предпочтение отдается сборной Египта — букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 2.45 на победу дружину Мохамеда Салаха в основное время и 1.70 на проход египтян в следующий раунд. Успех команды Австралии в основное время матча оценивается коэффициентом 3.30, а их проход в 1/8 финала — в 2.15.
© Фото : Соцсети ФИФАФутболист сборной Египта Мохамед Салах
Футболист сборной Египта Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Соцсети ФИФА
Футболист сборной Египта Мохамед Салах

Аргентина — Кабо-Верде

Во сколько начнется матч
Игра состоится на стадионе "Хард Рок Стэдиум" (Майами, США) 4 июля. Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.
ЧМ по футболу 2026
04 июля 2026 • начало в 01:00
Матч не начался
Аргентина
:
Кабо-Верде
Календарь Турнирная таблица История встреч
Где смотреть
Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Прогноз
Неоспоримым и очевидным фаворитом противостояния называется сборная Аргентины. На победу действующих чемпионов мира вместе с Лионелем Месси в основное время матча букмекерская компания Fonbet дает коэффициент 1.15, на их выход в 1/8 финала — 1.06. Маловероятный успех команды Кабо-Верде в основное время встречи оценивается коэффициентом 20.00, а их попадание в следующий раунд — 9.50.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
"Роналду должен стоять на коленях": мир коронует Месси в честь рекорда
22 июня, 23:55

Колумбия — Гана

Во сколько начнется матч
Игра состоится на стадионе "Эрроухед Стэдиум" (Канзас-Сити, США) 4 июля. Стартовый свисток запланирован на 4:30 мск.
ЧМ по футболу 2026
04 июля 2026 • начало в 04:30
Матч не начался
Колумбия
:
Гана
Календарь Турнирная таблица История встреч
Где смотреть
Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Прогноз
Сборная Колумбии называется фаворитом противостояния с командой Швеции. Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.62 на победу южноамериканцев в основное время и 1.30 на их проход в следующий раунд. Успех африканцев в основное время встречи имеет коэффициент 6.40, их проход в 1/8 финала — 3.60.
 
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