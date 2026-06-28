Легкий путь для Месси, суровый тест для Роналду: все пары плей-офф ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 года переходит в главную стадию. О всех противостояниях первого раунда плей-офф мундиаля — в материале РИА Новости Спорт.

ЮАР — Канада

Во сколько начнется матч

Игра состоится на стадионе "Соу-Фай" (Лос-Анджелес, США) 28 июня. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз

Сборная Канады считается фаворитом противостояния с командой ЮАР. Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.65 на победу канадцев в основное время и 1.32 — на проход "кленовых" в следующий раунд. Успех южноафриканцев в основное время матча оценивается в 6.10, а их проход в 1/8 финала — в 3.50.

Бразилия — Япония

Во сколько начнется матч

Игра состоится на стадионе "Эн-ар-джи Стэдиум" (Хьюстон, США) 29 июня. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Где смотреть

Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске . Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Прогноз

Сборная Бразилии считается фаворитом матча против команды Японии. Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.68 на победу "пентакампеонов" в основное время и 1.35 — на их проход в следующий раунд. Успех японцев в основное время матча оценивается в 5.20, а их проход в 1/8 финала — в 3.30.

© REUTERS / Amanda Perobelli Неймар © REUTERS / Amanda Perobelli Неймар

Германия — Парагвай

Во сколько начнется матч

Игра состоится на стадионе "Джиллетт" (Фоксборо, США) 29 июня. Стартовый свисток запланирован на 23:30 мск.

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Прогноз

Сборная Германии называется очевидным фаворитом матча против команды Парагвая. Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.37 на победу бундестим в основное время и 1.17 — на их проход в следующий раунд. На победу парагвайцев в основное время матча предлагается коэффициент 8.50, а на их проход в 1/8 финала — в 5.10.

© REUTERS / Mike Segar Футболист сборной Германии Лерой Сане (слева) празднует гол © REUTERS / Mike Segar Футболист сборной Германии Лерой Сане (слева) празднует гол

Нидерланды — Марокко

Во сколько начнется матч

Игра состоится на стадионе "Эстадио Бе-бе-уве-а" (Монтеррей, Мексика) 30 июня. Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

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Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске . Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Прогноз

Соперники имеют относительно равные шансы на успех, но предпочтение отдается сборной Нидерландов — букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 2.12 на победу "оранжевых" в основное время и 1.55 на их проход в следующий раунд. Успех марокканцев в основное время матча оценивается коэффициентом 3.85, а их проход в 1/8 финала — в 2.45.

Кот-д'Ивуар — Норвегия

Во сколько начнется матч

Игра состоится на стадионе "Эй-ти-энд-ти Стэдиум" (Арлингтон, США) 30 июня. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Где смотреть

Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске . Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Прогноз

Соперники имеют относительно равные шансы на успех, но предпочтение отдается сборной Норвегии — букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 2.03 на победу Эрлинга Холанда и компании в основное время и 1.55 на их проход в следующий раунд. На победу ивуарийцев в основное время матча дается коэффициент 3.65, на их проход в 1/8 финала — 2.45.

© AP Photo / Charles Krupa Эрлинг Холанд © AP Photo / Charles Krupa Эрлинг Холанд

Франция — Швеция

Во сколько начнется матч

Игра состоится на стадионе "Метлайф Стэдиум" (Ист-Ратерфорд, США) 1 июля. Стартовый свисток запланирован на 0:00 мск.

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Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске . Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Прогноз

Сборная Франции называется неоспоримым фаворитом противостояния с командой Швеции. Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.30 на победу "трехцветных" в основное время и 1.13 на их проход в следующий раунд. Успех шведов в основное время встречи имеет коэффициент 10.00, их проход в 1/8 финала — 6.00.

© Соцсети ФИФА Килиан Мбаппе © Соцсети ФИФА Килиан Мбаппе

Мексика — Эквадор

Во сколько начнется матч

Игра состоится на стадионе "Ацтека" (Мехико, Мексика) 1 июля. Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

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Прогноз

Сборная Мексики имеет чуть больше шансов на успех, чем команда Эквадора. Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 2.15 на победу хозяев турнира в основное время и 1.55 на их проход в следующий раунд. На победу эквадорцев в основное время встречи дается коэффициент 3.90, а на их проход в 1/8 финала — 2.45.

Англия — ДР Конго

Во сколько начнется матч

Игра состоится на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" (Атланта, США) 1 июля. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

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Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске . Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Прогноз

Очевидным фаворитом противостояния считается сборная Англии. Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.28 на победу родоначальников футбола в основное время и 1.13 на их проход в следующий раунд. Успех команды ДР Конго в основное время матча оценивается коэффициентом 12.00, их проход в следующий раунд — 6.00.

© REUTERS / Hannah McKay Гарри Кейн © REUTERS / Hannah McKay Гарри Кейн

Бельгия — Сенегал

Во сколько начнется матч

Игра состоится на стадионе "Люмен Филд" (Сиэтл, США) 1 июля. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске . Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Прогноз

Букмекерская компания Fonbet отдает предпочтение сборной Бельгии. На победу европейцев в основное время матча предлагается коэффициент 2.10, их проход в 1/8 финала оценивается коэффициентом 1.55. На победу Сенегала в основное время встречи дается коэффициент 3.75 и 2.45 — на выход в следующий раунд плей-офф.

США — Босния и Герцеговина

Во сколько начнется матч

Игра состоится на стадионе "Ливайс Стэдиум" (Сан-Франциско, США) 2 июля. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

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Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске . Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Прогноз

Сборная США — фаворит противостояния с боснийцами. Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.37 на победу хозяев турнира в основное время встречи и 1.17 — на их попадание в следующий раунд плей-офф. Шансы Боснии и Герцеговины оцениваются низко — 9.00 на победу в основное время матча и 5.00 на попадание в 1/8 финала.

Испания — Австрия

Во сколько начнется матч

Игра состоится на стадионе "Соу-Фай" (Лос-Анджелес, США) 2 июля. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске . Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Прогноз

Неоспоримым фаворитом противостояния называется сборная Испании. На победу действующих чемпионов Европы в основное время матча букмекерская компания Fonbet дает коэффициент 1.30, на их выход в 1/8 финала — 1.12. Успех австрийцев в основное время встречи оценивается коэффициентом 14.00, а их попадание в следующий раунд — 6.40.

© REUTERS / Claudia Greco Ламин Ямаль © REUTERS / Claudia Greco Ламин Ямаль

Португалия — Хорватия

Во сколько начнется матч

Игра состоится на стадионе "БМО Филд" (Торонто, Канада) 3 июля. Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск.

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Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске . Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Прогноз

Шансы на успех сборной Португалии вместе с Криштиану Роналду оцениваются выше, чем у команды Хорватии. Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.85 на победу португальцев в основное время и 1.42 на их проход в следующий раунд. Успех хорватов в основное время встречи имеет коэффициент 4.70, их проход в 1/8 финала — 2.90.

Швейцария — Алжир

Во сколько начнется матч

Игра состоится на стадионе "Би-Си Плэйс" (Ванкувер, Канада) 3 июля. Стартовый свисток запланирован на 6:00 мск.

Где смотреть

Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске . Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Прогноз

Сборная Швейцарии называется фаворитом противостояния с командой Швеции. Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.90 на победу подопечных Мурата Якина в основное время и 1.45 на их проход в следующий раунд. Успех алжирцев в основное время встречи имеет коэффициент 4.30, их проход в 1/8 финала — 2.70.

Австралия — Египет

Во сколько начнется матч

Игра состоится на стадионе "Эй-ти-энд-ти Стэдиум" (Арлингтон, США) 3 июля. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Где смотреть

Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске . Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Прогноз

Соперники имеют практически равные шансы на успех, но предпочтение отдается сборной Египта — букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 2.45 на победу дружину Мохамеда Салаха в основное время и 1.70 на проход египтян в следующий раунд. Успех команды Австралии в основное время матча оценивается коэффициентом 3.30, а их проход в 1/8 финала — в 2.15.

© Фото : Соцсети ФИФА Футболист сборной Египта Мохамед Салах © Фото : Соцсети ФИФА Футболист сборной Египта Мохамед Салах

Аргентина — Кабо-Верде

Во сколько начнется матч

Игра состоится на стадионе "Хард Рок Стэдиум" (Майами, США) 4 июля. Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

Где смотреть

Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске . Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Прогноз

Неоспоримым и очевидным фаворитом противостояния называется сборная Аргентины. На победу действующих чемпионов мира вместе с Лионелем Месси в основное время матча букмекерская компания Fonbet дает коэффициент 1.15, на их выход в 1/8 финала — 1.06. Маловероятный успех команды Кабо-Верде в основное время встречи оценивается коэффициентом 20.00, а их попадание в следующий раунд — 9.50.

Колумбия — Гана

Во сколько начнется матч

Игра состоится на стадионе "Эрроухед Стэдиум" (Канзас-Сити, США) 4 июля. Стартовый свисток запланирован на 4:30 мск.

Где смотреть

Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске . Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Прогноз