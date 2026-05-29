Боссам выкручивал руки, а жен бросал: как Аршавин тусил и рвался за границу

О таком Аршавине вы не слышали! Почему его не хотели отпускать в Англию и как легендарный тренер "Арсенала" выпрашивал за него скидку? Зачем он менял жен? И кто сформировал его гениальным игроком. РИА Новости рассказывает о любопытных моментах Андрея Сергеевича в день его 45-летия.

Штрафы ему были не страшны

Самый яркий футболист в новейшей истории " Зенита " и сборной России занимает должность заместителя председателя правления родного клуба по спортивному развитию, выступает экспертом на ТВ, критикуя даже Сергея Семака , а еще бывает героем скандальной хроники, из которого выбивают алименты бывшие жены и подруги.

"Перед играми чемпионата города тренер обычно давал одну установку: "Делайте передачи на Аршавина, а он сам разберется", - вспоминал известный судья Сергей Лапочкин , занимавшийся с Андреем в знаменитой школе "Смена".

Этих подвигов могло и не быть. В апреле 2007-го Адвокат перевел Аршавина, а также Александра Анюкова и Игоря Денисова в молодежную команду. Поводом стало гусарство юных звезд, которые перед игрой со " Спартаком " решили погулять вместе с бывшим одноклубником Владимиром Быстровым . Не пришли к отбою в гостиницу, где постоянно квартировал Адвокат. Гнев голландца был страшен, но ситуацию разрулил агент Павел Андреев, представлявший тогда интересы молодых футболистов "Зенита".

"Клуб делает для игроков все возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно и в игровом, и в финансовом плане, - говорил Адвокат. - Соответственно ожидаю от них профессионального отношения к делу. Оштрафовать было бы проще всего, но они не очень обеспокоены деньгами. Лучше предпринять решительные меры в начале сезона, чем в конце".

Выше Роналду и Месси

Вклад Аршавина в золото чемпионата России и два европейских кубка был весомым. Великолепно он играл и за сборную. В последнем матче отборочного цикла Евро-2008 заработал красную карточку в Андорре. Ему грозила дисквалификация на три игры, но тогдашний президент РФС Вячеслав Колосков предпринял титанические усилия, чтобы скостить ее до двух. В первом матче в Австрии сборная России потерпела сокрушительное поражение от испанцев - 1:4, во втором с большим трудом за счет гола Зырянова обыграла греков.

А потом вернулся Аршавин и забил шведам в последнем матче группового турнира (2:0). Четвертьфинал, в котором сборная России победила голландцев, стал бенефисом Андрея. После успешного выступления в еврокубках и на Евро-2008 он вошел в число претендентов на "Золотой мяч", занял в итоге 6-е место, опередив Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Во время Евро-2008 российские журналисты поинтересовались у главного тренера " Арсенала Арсена Венгера : "Вы приехали просматривать Аршавина?" Месье отреагировал мгновенно: "А вы можете посодействовать, чтобы "Зенит" сделал скидку?" Осенью 2008-го "Зенит" дебютировал в Лиге чемпионов , но мысли Аршавина были уже далеко. Не журналисты, а он лично добился скидки, о которой просил Венгер.

Лидер "Зенита" буквально выкручивал руки руководству клуба, требуя продать его в "Арсенал". После матчей с питерскими журналистами Андрей обсуждать эту тему категорически отказывался, но вызвал в Минск , где "Зенит" проводил матч с борисовским БАТЭ , корреспондента московского издания и дал ему большое интервью. Намекнул, что вообще завершит карьеру, если ему не обеспечат трансфер в Лондон . Переговоры шли трудно. "Зениту" пришлось поумерить аппетиты, и за несколько минут до закрытия трансферного окна в Английской премьер-лиге контракт с лондонцами был подписан. По официальным данным, сумма трансфера составила 15 миллионов фунтов стерлингов.

Дебютировал Аршавин на родине футбола блистательно. В апреле 2009-го сделал покер в матче с " Ливерпулем ", а в мае вывел "канониров" на матч против " Портсмута " с капитанской повязкой. Правда, играл тогда "Арсенал" полурезервным составом, приберегая основной для полуфинала Лиги чемпионов. Российский легионер не мог принимать в нем участие, будучи заигранным за "Зенит" в групповом турнире. Казалось, что в Англии лучшего российского игрока ждет крутая карьера. Аршавин серьезно готовился к отъезду и уже в Санкт-Петербурге на приличном уровне выучил английский на специальных курсах.

Только уже в конце первого сезона английские СМИ распространили новость о том, что Аршавин намерен добиваться повышения зарплаты. При подписании контракта его, оказывается, не уведомили, что придется платить большие налоги. В "Зените" переговоры по контрактам сначала проводила мама футболиста, успешная бизнесвумен Татьяна Аршавина, а затем агенты, которые знали, как разговаривать с Виталием Мутко или Сергеем Фурсенко . В Лондоне это не прокатило.

Незаменимым игроком в "Арсенале" Венгера Андрей так и не стал. Он все чаще даже в основу не попадал. Правда, известный питерский тележурналист Леонид Генусов, близко контактировавший с Аршавиным в те времена, рассказывал иную версию. Мол, тщеславные англичане мстили Андрею, который активно агитировал за проведение чемпионата мира-2018 в России. Англичане тоже на него претендовали и с треском проиграли выборы. Как бы то ни было, но в феврале 2012-го Аршавин ушел в аренду в "Зенит". И снова контракт был подписан за две минуты до закрытия трансферного окна. При этом родной клуб заплатил "канонирам" миллион евро за аренду и полностью выплачивал зарплату игрока.

По большому счету, в "Зените" Лучано Спаллетти арендованный у "Арсенала" полузащитник ничем себя не проявил. Как и в сборной Адвоката на Евро-2012. Впрочем, нет. В Польше Аршавин произнес фразу, которая стала крылатой: "Ваши ожидания - ваши проблемы". После чемпионата Европы "Арсенал" очень хотел продать Аршавина, но "Зенит" не захотел его выкупать.

Вернулся он в Санкт-Петербург летом 2013-го. Тренерский штаб не горел желанием видеть его в составе команды, но Андрей Сергеевич знал, как нужно действовать. В кулуарах ПМЭФ подошел к Алексею Миллеру , и вопрос был решен. Двухгодичный контракт был подписан. Правда, это был уже не тот Аршавин, который блистал в 2007-м и 2008-м. Его карьера шла на спад и завершилась в " Кубани " и " Кайрате ".

Соблазненная и покинутая женщина

Об Аршавине в последние годы говорили и писали, по большей части, как о герое скандалов. О красивом романе молодого футболиста со скромной питерской девушкой Юлией Барановской в свое время с восторгом сообщали все журналисты. Они были и в центре внимания лондонской светской хроники. А вот возвращаться в родной город, когда туда уехал играть на правах аренды ее гражданский супруг, Юлия не захотела. Посчитала, что двум старшим детям в Лондоне будет лучше. Да и третьему предпочтительнее появиться на свет в столице Великобритании.

Такая разлука завершилась разрывом отношений, которые не спасло и рождение сына. Барановская, впрочем, умело использовала имидж соблазненной и покинутой. Написала автобиографическую книгу "Все к лучшему" с интригующим подзаголовком "Дневник бывшей жены футболиста". В качестве женщины трудной судьбы пришла на ток-шоу на телевидение, а затем стала их вести. Подала иск о взыскании алиментов, и на слушание дела собралось больше журналистов, чем даже на матчи "Зенита" в РПЛ . "А что, в стране больше уже ничего не происходит?" - поинтересовалась тогда у своих коллег начинающая тележурналистка и мама трех детей.

Бракосочетание с Алисой Казьминой, которая довела-таки Аршавина до ЗАГСа и родила ему дочь Есению, Барановская комментировать не стала. Мол, не ее это свадьба. Как раз в это время Аршавин встретился со студентками, мечтающими стать звездами журналистики, и поделился с ними рецептом удачной карьеры в СМИ: "Нужно выйти замуж за футболиста, развестись с ним, отсудить значительную часть имущества и денег, а затем эксплуатировать имидж женщины трудной судьбы". У Алисы Аршавиной это не получилось. Не удалось выбить достойное содержание, и даже из дома, где они жили, супругу Татьяна Ивановна выселила.

Без женского внимания Аршавин не остался. На съемках новогоднего клипа по заказу пиар-службы "Зенита", в котором участвовал Андрей, другой ветеран клуба поинтересовался у скромно стоявшей в сторонке девушки: "Знаете, кто это?" Ответ Анны Петрушиной был достойным: "Знаю. У меня от него дочь". Ева родилась в августе 2024-го. Регистрировать отношения с новой возлюбленной Аршавин не спешит.

Выступая на ток-шоу, Аршавин непонятно зачем сообщил, что у него есть еще один внебрачный ребенок. Его мама повела себя по отношению к футболисту благородно. Алиментов не требует и даже отчество другое дала. Конечно, заработки Андрея Сергеевича сейчас не те, что во времена выступлений за "Зенит" и "Арсенал", но он все равно востребован.

Когда Аршавин объявил о завершении карьеры, у него поинтересовались планами на будущее, и он пошутил: "Хотелось бы ничего не делать и получать много денег". Возможно, именно поэтому он так активно работает в телеэфирах.