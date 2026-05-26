Новые детали в деле Усольцевых раскрыл близкий друг главы семьи

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Семья Усольцевых исчезла восемь месяцев назад. Спасатели прочесали сотни квадратных километров — ничего. Вчера выяснились детали, которые переворачивают всю логику происшедшего. Что на самом деле произошло в красноярской тайге?

Как все начиналось

Сергей Усольцев, его жена Ирина и пятилетняя дочь отправились в турпоход недалеко от поселка Кутурчин в Манско-Уярском округе 28 сентября 2025-го и пропали. Маршрут вел к горе Буратинка. Семью начали искать с 2 октября — масштабная операция продолжалась до 12 октября, когда поиски стали невозможны из-за начавшихся снегопадов.

Результата не было. Никаких следов, никаких зацепок.

Новая попытка найти семью

Красноярские спасатели вернулись на место исчезновения 23 мая. На следующий день к ним присоединились следователи и добровольцы из "ЛизаАлерт".

За первый день прочесали шесть квадратных километров леса. На следующий день обследовали еще 10 квадратов горно-таежной местности. Использовали квадроциклы, шли пешком, запускали дроны. Те направления, которые зимой были недоступны, теперь проверяли заново. Две из трех пещер Кутурчинского Белогорья полностью обследовали — глубина до 30 метров, протяженность ходов до 70.

Группа "ЛизаАлерт" только за два дня сделала больше 13 тысяч аэрофотоснимков, пролетев 337 километров, сообщила РИА Новости представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду. Главная проблема оказалась не в технике: в некоторых местах снег все еще лежал выше человеческого роста.

Сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов сообщил РИА Новости, что масштабные поиски с участием добровольцев откроют в конце мая или начале июня.

© Фото : КГКУ "Спасатель"/ВКонтакте Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых © Фото : КГКУ "Спасатель"/ВКонтакте Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых

Что говорит следствие

Следственный комитет отрабатывал четыре версии случившегося: побег, несчастный случай, похищение, иное преступление. В ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии заявили РИА Новости: "Версии о побеге и похищении с учетом собранных доказательств не нашли своего подтверждения".

Остаются две — несчастный случай и криминал. Последнюю, как уточнили в СК, отрабатывают особенно тщательно.

"Пошли гудки, установилось соединение"

В программе "Пусть говорят" на Первом канале 25 мая выступил Валентин Дегтярев, представившийся хорошим знакомым супругов. То, что он рассказал, не укладывается ни в одну из официальных версий.

У Дегтярева сохранился старый номер Усольцева — тот, которым мужчина пользовался лет шесть назад. Это был личный телефон, не рабочий. Валентин решил попробовать позвонить.

"Первый день услышал сообщение, что абонент временно не в сети. Потом пошли гудки — установилось соединение, но никто не ответил. Два дня звонил, а на третий телефон перестал быть доступен", — рассказал он.

Это было уже после того, как семью начали искать.

Тайные субсидии, оплаченный налог и долг в валюте

Усольцев был учредителем нескольких фирм, владел бизнесом. Никто не знает, в каком финансовом состоянии был Усольцев на момент исчезновения. Он брал субсидии у государства, но сколько конкретно, никому не говорил.

Осенью подходил отчетный период — нужно было платить налоги. "Я зашел на портал ФНС и увидел, что он оплатил все налоги, когда его уже искали!" — с удивлением заявил Дегтярев.

© Фото : МЧС Красноярского края Поиски пропавшей семьи в Партизанском районе © Фото : МЧС Красноярского края Поиски пропавшей семьи в Партизанском районе

Версия в студии: возможно, у него были помощники, доверенные лица. Но сам Валентин сомневается: "Думаю, вряд ли у кого-то была доверенность. Просто если бы он не заплатил, тогда счета автоматически бы заблокировались".

Летом 2025-го Усольцеву пришла крупная поставка химической продукции. Однако по выставленному в юанях и долларах счету Сергей не расплатился. В феврале 2026-го арбитражный суд обязал компанию Усольцева вернуть четыре миллиона рублей поставщикам, "ЕТС-Урал".