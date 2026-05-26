Новые детали в деле Усольцевых раскрыл близкий друг главы семьи

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Семья Усольцевых исчезла восемь месяцев назад. Спасатели прочесали сотни квадратных километров — ничего. Вчера выяснились детали, которые переворачивают всю логику происшедшего. Что на самом деле произошло в красноярской тайге?
Как все начиналось
Сергей Усольцев, его жена Ирина и пятилетняя дочь отправились в турпоход недалеко от поселка Кутурчин в Манско-Уярском округе 28 сентября 2025-го и пропали. Маршрут вел к горе Буратинка. Семью начали искать с 2 октября — масштабная операция продолжалась до 12 октября, когда поиски стали невозможны из-за начавшихся снегопадов.
Результата не было. Никаких следов, никаких зацепок.
Новая попытка найти семью
Красноярские спасатели вернулись на место исчезновения 23 мая. На следующий день к ним присоединились следователи и добровольцы из "ЛизаАлерт".
За первый день прочесали шесть квадратных километров леса. На следующий день обследовали еще 10 квадратов горно-таежной местности. Использовали квадроциклы, шли пешком, запускали дроны. Те направления, которые зимой были недоступны, теперь проверяли заново. Две из трех пещер Кутурчинского Белогорья полностью обследовали — глубина до 30 метров, протяженность ходов до 70.
Сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов сообщил РИА Новости, что масштабные поиски с участием добровольцев откроют в конце мая или начале июня.
© Фото : КГКУ "Спасатель"/ВКонтактеСпасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых
Что говорит следствие
Следственный комитет отрабатывал четыре версии случившегося: побег, несчастный случай, похищение, иное преступление. В ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии заявили РИА Новости: "Версии о побеге и похищении с учетом собранных доказательств не нашли своего подтверждения".
Остаются две — несчастный случай и криминал. Последнюю, как уточнили в СК, отрабатывают особенно тщательно.
"Пошли гудки, установилось соединение"
В программе "Пусть говорят" на Первом канале 25 мая выступил Валентин Дегтярев, представившийся хорошим знакомым супругов. То, что он рассказал, не укладывается ни в одну из официальных версий.
У Дегтярева сохранился старый номер Усольцева — тот, которым мужчина пользовался лет шесть назад. Это был личный телефон, не рабочий. Валентин решил попробовать позвонить.
"Первый день услышал сообщение, что абонент временно не в сети. Потом пошли гудки — установилось соединение, но никто не ответил. Два дня звонил, а на третий телефон перестал быть доступен", — рассказал он.
Это было уже после того, как семью начали искать.
Тайные субсидии, оплаченный налог и долг в валюте
Усольцев был учредителем нескольких фирм, владел бизнесом. Никто не знает, в каком финансовом состоянии был Усольцев на момент исчезновения. Он брал субсидии у государства, но сколько конкретно, никому не говорил.
Осенью подходил отчетный период — нужно было платить налоги. "Я зашел на портал ФНС и увидел, что он оплатил все налоги, когда его уже искали!" — с удивлением заявил Дегтярев.
© Фото : МЧС Красноярского краяПоиски пропавшей семьи в Партизанском районе
Версия в студии: возможно, у него были помощники, доверенные лица. Но сам Валентин сомневается: "Думаю, вряд ли у кого-то была доверенность. Просто если бы он не заплатил, тогда счета автоматически бы заблокировались".
Летом 2025-го Усольцеву пришла крупная поставка химической продукции. Однако по выставленному в юанях и долларах счету Сергей не расплатился. В феврале 2026-го арбитражный суд обязал компанию Усольцева вернуть четыре миллиона рублей поставщикам, "ЕТС-Урал".
Ведущий Дмитрий Борисов задал резонный вопрос: "Четыре миллиона для него такие большие деньги, чтобы податься в бега со всей семьей?"