На месте пропажи семьи Усольцевых обследовали десять квадратных километров

КРАСНОЯРСК, 26 мая – РИА Новости. Спасатели за день поисков обследовали десять квадратных километров горной тайги на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых, сообщает КГКУ "Спасатель".

"Десять квадратных километров горно-таежной местности обследовали 25 мая спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов при проведении поисков трех человек в Манско-Уярском округе. Спасатели прочесывали территорию на квадроциклах, а также проводили пешее обследование... на данный момент пропавшие граждане не обнаружены", - говорится в сообщении КГКУ "Спасатель" на платформе "Макс".