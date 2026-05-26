На месте пропажи семьи Усольцевых обследовали десять квадратных километров

КРАСНОЯРСК, 26 мая – РИА Новости. Спасатели за день поисков обследовали десять квадратных километров горной тайги на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых, сообщает КГКУ "Спасатель".
Активная фаза поиска пропавшей семьи велась с конца сентября 2025 года до наступления устойчивого снежного покрова. Двадцать третьего мая краевые спасатели вновь выехали на место пропажи семьи в районе Кутурчина Манско-Уярского округа. В трехдневных поисках задействованы пять человек и четыре единицы техники. В воскресенье к поискам присоединились представители СК и отряд "ЛизаАлерт".
"Десять квадратных километров горно-таежной местности обследовали 25 мая спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов при проведении поисков трех человек в Манско-Уярском округе. Спасатели прочесывали территорию на квадроциклах, а также проводили пешее обследование... на данный момент пропавшие граждане не обнаружены", - говорится в сообщении КГКУ "Спасатель" на платформе "Макс".
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.