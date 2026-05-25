В Красноярском крае рассказали о новых поисках семьи Усольцевых

Поисковые отряды «ЛизаАлерт», краевые спасатели и представители СК начали обследование ранее не изученных из-за снега участков в районе Кутурчина Манско-Уярского округа.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года во время турпохода.

КРАСНОЯРСК, 25 мая – РИА Новости. Направления, которые не были обследованы зимой, отрабатываются в ходе новых поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае, при этом в некоторых местах остается лежать глубокий снег - больше человеческого роста, сообщила РИА Новости представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.

Активная фаза поиска пропавшей семьи велась с конца сентября 2025 года до наступления устойчивого снежного покрова. Двадцать третьего мая краевые спасатели вновь выехали на место пропажи семьи в районе Кутурчина Манско-Уярского округа. В трехдневных поисках задействованы пять человек и четыре единицы техники. В воскресенье к поискам присоединились представители СК и отряд "ЛизаАлерт".

"Отрабатываем приоритетные направления – те, которые мы не могли обследовать зимой из-за большого количества снега. Сейчас в некоторых местах снег растаял, но в некоторых все еще остается довольно глубоким, выше человеческого роста", - сказала собеседница агентства.

В свою очередь, депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш отметил, что добровольцы будут привлечены к поискам после нормализации погодных условий.

"Пока только спасатели. О привлечении волонтеров мне неизвестно", - сообщил Кулеш aif.ru