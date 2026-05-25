В Красноярском крае рассказали о новых поисках семьи Усольцевых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Красноярском крае возобновились поиски семьи Усольцевых.
- Поисковые отряды «ЛизаАлерт», краевые спасатели и представители СК начали обследование ранее не изученных из-за снега участков в районе Кутурчина Манско-Уярского округа.
- Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года во время турпохода.
КРАСНОЯРСК, 25 мая – РИА Новости. Направления, которые не были обследованы зимой, отрабатываются в ходе новых поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае, при этом в некоторых местах остается лежать глубокий снег - больше человеческого роста, сообщила РИА Новости представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.
Активная фаза поиска пропавшей семьи велась с конца сентября 2025 года до наступления устойчивого снежного покрова. Двадцать третьего мая краевые спасатели вновь выехали на место пропажи семьи в районе Кутурчина Манско-Уярского округа. В трехдневных поисках задействованы пять человек и четыре единицы техники. В воскресенье к поискам присоединились представители СК и отряд "ЛизаАлерт".
"Отрабатываем приоритетные направления – те, которые мы не могли обследовать зимой из-за большого количества снега. Сейчас в некоторых местах снег растаял, но в некоторых все еще остается довольно глубоким, выше человеческого роста", - сказала собеседница агентства.
В свою очередь, депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш отметил, что добровольцы будут привлечены к поискам после нормализации погодных условий.
"Пока только спасатели. О привлечении волонтеров мне неизвестно", - сообщил Кулеш aif.ru.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.