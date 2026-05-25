Версия о побеге семьи Усольцевых не подтвердилась, заявили в СК

КРАСНОЯРСК, 25 мая – РИА Новости. Версии о побеге семьи Усольцевх или их похищении не нашли подтверждения, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Активная фаза поиска пропавшей семьи велась с конца сентября 2025 года до наступления устойчивого снежного покрова. Двадцать третьего мая краевые спасатели вновь выехали на место пропажи семьи в районе Кутурчина Манско-Уярского округа. В трехдневных поисках задействованы пять человек и четыре единицы техники. В воскресенье к поискам присоединились представители СК и отряд "ЛизаАлерт".
"Следствием отрабатывались различные версии исчезновения, такие как побег, похищение, несчастный случай и совершение в отношении членов семьи иного преступления. Версии о побеге и похищении с учетом собранных доказательств не нашли своего подтверждения. Две остальные версии сейчас планомерно отрабатываются следователями", - сказала представитель следствия.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.