Версия о побеге семьи Усольцевых не подтвердилась, заявили в СК

КРАСНОЯРСК, 25 мая – РИА Новости. Версии о побеге семьи Усольцевх или их похищении не нашли подтверждения, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Следствием отрабатывались различные версии исчезновения, такие как побег, похищение, несчастный случай и совершение в отношении членов семьи иного преступления. Версии о побеге и похищении с учетом собранных доказательств не нашли своего подтверждения. Две остальные версии сейчас планомерно отрабатываются следователями", - сказала представитель следствия.