В пещерах Кутурчинского Белогорья не нашли следов пропавших Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 25 мая – РИА Новости. Две из трех пещер Кутурчинского Белогорья, расположенные в радиусе пропажи семьи Усольцевых, полностью обследованы, но их следов там не найдено, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.