"ЛизаАлерт" сделал более 13 тысяч фотоснимков в поисках семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 25 мая – РИА Новости. Специалисты добровольческого отряда "ЛизаАлерт" сделали свыше 13 тысяч аэрофотоснимков во время совместных поисков со спасателями и сотрудниками Следственного комитета пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых, сообщила РИА Новости представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.