Сын Ирины Усольцевой рассказал, когда начнутся масштабные поиски его семьи

Краткий пересказ от РИА ИИ Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года во время турпохода в красноярской тайге.

Поиски семьи Усольцевых с участием добровольцев начнутся в конце мая — начале июня.

КРАСНОЯРСК, 23 мая – РИА Новости. Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал РИА Новости, что поиски его семьи с участием добровольцев начнутся в конце мая-начале июня, но с ним пока никто не связывался.

Активная фаза поиска пропавшей семьи велась с конца сентября 2025 года до наступления устойчивого снежного покрова. Краевые спасатели 15-16 мая вновь выезжали на место пропажи семьи для изучения ландшафта и поиска следов пропавших.

"Поиски для добровольцев скорее всего откроют в конце мая или в начале июня. К сожалению, со мной пока не связывались", - сказал собеседник агентства.