Рейтинг@Mail.ru
Сын Ирины Усольцевой рассказал, когда начнутся масштабные поиски его семьи - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:49 23.05.2026
Сын Ирины Усольцевой рассказал, когда начнутся масштабные поиски его семьи

Сын Ирины Усольцевой рассказал, что поиски могут открыть в конце мая

© Фото : КГКУ "Спасатель"/ВКонтактеСпасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© Фото : КГКУ "Спасатель"/ВКонтакте
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года во время турпохода в красноярской тайге.
  • Поиски семьи Усольцевых с участием добровольцев начнутся в конце мая — начале июня.
КРАСНОЯРСК, 23 мая – РИА Новости. Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал РИА Новости, что поиски его семьи с участием добровольцев начнутся в конце мая-начале июня, но с ним пока никто не связывался.
Активная фаза поиска пропавшей семьи велась с конца сентября 2025 года до наступления устойчивого снежного покрова. Краевые спасатели 15-16 мая вновь выезжали на место пропажи семьи для изучения ландшафта и поиска следов пропавших.
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Эксперт оценил шансы найти в тайге следы Усольцевых после схода снега
14 мая, 03:03
"Поиски для добровольцев скорее всего откроют в конце мая или в начале июня. К сожалению, со мной пока не связывались", - сказал собеседник агентства.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Активная фаза поисков завершилась 12 октября 2025 года.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Поисковик оценила шансы найти пропавшую семью Усольцевых
13 января, 02:10
 
Красноярский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала