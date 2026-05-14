Рейтинг@Mail.ru
Конкурент Сафонова не попал в состав сборной Франции на чемпионат мира - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:02 14.05.2026 (обновлено: 22:18 14.05.2026)
Конкурент Сафонова не попал в состав сборной Франции на чемпионат мира

Вратарь "ПСЖ" Шевалье не попал в состав сборной Франции по футболу на ЧМ-2026

© Фотография из соцсетейЛюка Шевалье
Люка Шевалье - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам объявил состав команды на чемпионат мира, не включив в него вратаря «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье.
  • В состав сборной Франции вошли три вратаря: Майк Меньян, Брис Самба и Робен Риссер.
  • В состав не вошел полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга, получивший красную карточку в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам объявил состав команды на чемпионат мира, не включив в него вратаря "Пари Сен-Жермен" Люка Шевалье, проигравшего по ходу сезона конкуренцию россиянину Матвею Сафонову.
Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная Франции попала в группу I, где сыграет с командами Сенегала (16 июня), Ирака (22 июня) и Норвегии (26 июня).
«
"Главный критерий при выборе вратарей - спортивные результаты. Я понимаю, что Люка Шевалье может быть разочарован, но он не играл несколько месяцев. В то время, когда он мог бы получить игровое время, этого не произошло. Робин Риссер уже тренировался с нами в молодежной команде", - сказал Дешам на пресс-конференции.
Состав сборной Франции из 26 игроков выглядит следующим образом:
В состав не вошел полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга, получивший красную карточку в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", после которого "сливочные" вылетели из турнира.
Джон Кордоба - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Три футболиста РПЛ вошли в расширенный состав сборной Колумбии на ЧМ
Вчера, 19:52
 
ФутболДидье ДешамЛюка ШевальеМатвей СафоновМайк МеньянБрис СамбаМиланРеал МадридБаварияЛига чемпионов 2025-2026ЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала