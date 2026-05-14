Конкурент Сафонова не попал в состав сборной Франции на чемпионат мира

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам объявил состав команды на чемпионат мира, не включив в него вратаря "Пари Сен-Жермен" Люка Шевалье, проигравшего по ходу сезона конкуренцию россиянину Матвею Сафонову.
Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная Франции попала в группу I, где сыграет с командами Сенегала (16 июня), Ирака (22 июня) и Норвегии (26 июня).
"Главный критерий при выборе вратарей - спортивные результаты. Я понимаю, что Люка Шевалье может быть разочарован, но он не играл несколько месяцев. В то время, когда он мог бы получить игровое время, этого не произошло. Робин Риссер уже тренировался с нами в молодежной команде", - сказал Дешам на пресс-конференции.
Состав сборной Франции из 26 игроков выглядит следующим образом:
- вратари - Майк Меньян ("Милан"), Брис Самба ("Ренн"), Робен Риссер ("Ланс");
- защитники - Жюль Кунде ("Барселона"), Мало Гюсто ("Челси"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Ибраима Конате ("Ливерпуль"), Дайо Упамекано ("Бавария"), Люка Эрнандес ("ПСЖ"), Люка Динь ("Астон Вилла"), Тео Эрнандес ("Аль-Хиляль"), Максанс Лакруа ("Кристал Пэлас");
- полузащитники - Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ"), Орельен Чуамени ("Реал"), Куадио Коне ("Рома"), Адриен Рабьо ("Милан"), Н'Голо Канте ("Фенербахче");
- нападающие - Килиан Мбаппе ("Реал"), Майкл Олисе ("Бавария"), Усман Дембеле ("ПСЖ"), Дезире Дуэ ("ПСЖ"), Райан Шерки ("Манчестер Сити"), Брадли Баркола ("ПСЖ"), Манес Аклиуш ("Монако"), Маркус Тюрам ("Интер"), Жан-Филипп Матета ("Кристал Пэлас").
В состав не вошел полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга, получивший красную карточку в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", после которого "сливочные" вылетели из турнира.