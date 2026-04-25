"Барселона" обыграла "Хетафе" и оторвалась от "Реала" на 11 очков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Барселона» обыграла «Хетафе» в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 2:0.
- «Барселона» набрала 85 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Реал» на 11 очков.
- В следующем туре «Барселона» сыграет против «Осасуны».
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Барселона" на выезде обыграла "Хетафе" в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Хетафе завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Фермин Лопес (45-я минута) и Маркус Рэшфорд (74).
45’ • Фермин Лопес
(Педри)
74’ • Маркус Рэшфорд
"Барселона" набрала 85 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, одержав девятую победу в лиге кряду. "Сине-гранатовые" оторвались от идущего на второй позиции мадридского "Реала" на 11 очков. "Хетафе" (44 очка) занимает шестую позицию.
В следующем туре "Барселона" 2 мая на выезде сыграет против "Осасуны", "Хетафе" днем позднее примет "Райо Вальекано".