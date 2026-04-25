Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:19 25.04.2026
"Барселона" обыграла "Хетафе" и оторвалась от "Реала" на 11 очков

© Соцсети футболистаМаркус Рэшфорд
Маркус Рэшфорд - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© Соцсети футболиста
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Барселона» обыграла «Хетафе» в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 2:0.
  • «Барселона» набрала 85 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Реал» на 11 очков.
  • В следующем туре «Барселона» сыграет против «Осасуны».
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Барселона" на выезде обыграла "Хетафе" в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Хетафе завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Фермин Лопес (45-я минута) и Маркус Рэшфорд (74).
Чемпионат Испании по футболу
25 апреля 2026 • начало в 17:15
Завершен
Хетафе
0 : 2
Барселона
45‎’‎ • Фермин Лопес
(Педри)
74‎’‎ • Маркус Рэшфорд
(Роберт Левандовский)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Барселона" набрала 85 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, одержав девятую победу в лиге кряду. "Сине-гранатовые" оторвались от идущего на второй позиции мадридского "Реала" на 11 очков. "Хетафе" (44 очка) занимает шестую позицию.
В следующем туре "Барселона" 2 мая на выезде сыграет против "Осасуны", "Хетафе" днем позднее примет "Райо Вальекано".
В другом матче дня "Алавес" на своем поле обыграл "Мальорку" со счетом 2:1.
ФутболСпортМаркус РэшфордХетафеБарселонаРеал МадридЧемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Уолтон
    66
    23
  • Теннис
    Завершен
    Б. Бенчич
    Д. Шнайдер
    67
    26
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Галфи
    66
    32
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Оренбург
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Бавария
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Кристал Пэлас
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Локомотив
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Отменен
    Ростов
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ньюкасл
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    ЦСКА
    0
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ф. Марожан
    666
    274
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Атлетик Бильбао
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Каролина
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала