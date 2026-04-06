Что можно и нельзя делать на Пасху: традиции, народные приметы и суеверия

Верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в Храме Рождества Христова под Минском

Пасха в 2026 году приходится на 12 апреля, традиционно Светлое Христово Воскресенье отмечается торжественными богослужениями. Издавна в народе существовали различные приметы и поверья, связанные с этим праздником: какая погода в этот день предвещает раннюю осень, что будет, если на Пасху пойдет дождь, что сулит день рождения на Пасху и почему считалось, что в пасхальную ночь нельзя спать, - в материале РИА Новости.

Приметы на Пасху

Пасха (Светлое Христово Воскресенье) - самый важный и почитаемый христианский праздник, посвященный воскресению Христа. В 2026 году он выпадает на 12 апреля. В этот день происходят торжественные пасхальные богослужения, а православные несут на освящение в храмы куличи и крашеные яйца - символы победы жизни над смертью. Пасха на Руси традиционно отмечалась с размахом, многие христианские традиции перемешались в этом празднике с древними языческими обрядами, например, яйца красили издавна и посвящали их богу Солнца. Веками люди совершали различные ритуалы, придерживались обычаев, которые со временем превратились в приметы и суеверия. Со светлым пасхальным днем связано немало примет, посвященных погоде, удачам и неудачам в жизни.

« “Многие приметы и поверья, связанные с Пасхой, свидетельствуют о том, что этот праздник имеет глубокие корни в народной культуре и традициях”, - говорит блогер Ольга Деккер.

История появления примет

Обряды, обычаи, приметы - неотъемлемая часть культуры любого народа, уходящая корнями в далекое прошлое, когда науки об окружающем мире только начинали зарождаться и люди старались самостоятельно найти логические связи и закономерности между происходящими вокруг явлениями. Считалось, что приметы могут предостерегать от неприятностей или предвещать везение и успех в жизни. Слово "примета" произошло от глагола "примечать" - когда наши предки замечали, что за одним явлением следует другое, эта взаимосвязь закреплялась в памяти многих поколений и преобразовывалась в примету. Понятна взаимосвязь между снежной зимой и богатым урожаем, современный человек может объяснить эту примету с точки зрения науки, а древние люди просто заметили взаимосвязь и передали следующим поколениям ее в качестве поверья.

Приметы, связанные с символами Пасхи

Большое количество примет связано с главными символами христианского праздника: куличом, крашеными куриными яйцами, пасхальным перезвоном церковных колоколов. Люди старались предсказать с помощью них удачи и неудачи, ожидающие в жизни.

Кулич

К Светлому Христову Воскресению каждая хозяйка обязательно занималась выпечкой, чтобы поставить на праздничный стол один из главных символов праздника - пасхальный кулич. Как известно из Нового завета, Иисус и его ученики всегда трапезничали вместе, после того, как Христос вознесся на небеса, апостолы продолжали оставлять для него хлеб во время каждого приема пищи. Кулич по церковной традиции - это хлеб, который верующий оставляет для Христа. С процессом приготовления выпечки связано немало народных примет. Например, во время вымешивания теста необходимо было читать специальные молитвы, месить его нужно было обязательно в течение часа, чтобы кулич получился пышным и аккуратным - считается, что тогда и со здоровьем у членов семьи будет все хорошо. Трещины на куличе считались неблагоприятным признаком. Если тесто плохо поднимается, значит среди родных может быть тяжело больной человек, а для того, чтобы обеспечить хороший урожай, хозяин брал освященный кулич с собой на поле, чтобы пообедать.

Яйца

Пасхальное яйцо - символ новой жизни. Раньше на праздник обязательно дарили детям яйца, окрашенные в красный цвет, считалось, что это обеспечит им здоровье и благополучие.

Германии верили, что если беременная женщина будет на Пасху есть крашенки, то у нее обязательно родится мальчик, а на Руси с помощью пасхальных яиц старались избавиться от головной боли, порчи и усталости.

Существует поверье, что испорченные яйца грех выкидывать, их можно закопать в землю, также как и скорлупу от тех, что были съедены. Если девушка умоется водой, в которой лежали освященные пасхальные яйца, она сохранит свою красоту и молодость надолго.

Крестьяне были уверены, что крашенка обязательно повысит урожай, для этого яйцо зарывали в пшеницу, предназначенную для посева, во время пасхальной службы.

« “В некоторых регионах мира считается, что яйцо, которое было сварено в первый день Пасхи, поможет защитить организм от болезней и недугов в течение всего года”, - рассказывает Ольга Деккер.

Свеча

Пасхальная свеча - один из главных атрибутов праздника. Издавна люди верили, что свеча, которую верующий держит в руке во время праздничной службы, обладает особой силой. С этим атрибутом связаны приметы:

Если во время службы свеча гаснет, то жди беды, а если она догорела до конца и была затушена, то все в ближайший год будет хорошо.

Воск от сгоревшей пасхальной свечи хранили до следующей Пасхи как оберег от пожара и сглаза.

Если на косяке входной двери выжечь крест пасхальной свечой, то семья будет ограждена от невзгод.

Колокольный звон

Считалось, что перезвон колоколов, совершаемый во время пасхальной службы, способен очистить душу человека от нечистой силы, злых помыслов, подарить ему здоровье. Есть примета: если во время перезвона загадать желание, то оно обязательно сбудется. А если потрясти плодовое дерево в то время, когда звонят пасхальные колокола, оно принесет богатый урожай.

Приметы в пасхальную ночь в церкви

Ночь всегда в понимании наших предков была наполнена особым смыслом и энергией.

В народе считалось, что если в пасхальную ночь набрать родниковой воды, то она излечит от многих болезней, а молодые девушки стремились стать с ее помощью красивее.

Если ночь звездная, то можно ожидать заморозков.

В праздничную ночь нельзя спать, иначе проспишь свое счастье.

Считалось, что в пасхальную ночь можно пообщаться с душами умерших родных, если прийти на кладбище.

Приметы погоды

Традиционно большое количество примет связано с предсказанием погоды:

Если в день праздника идет дождь, то вся оставшаяся весна будет дождливой.

Пасмурно - лето будет прохладным.

Прошел ливень - будет богатый урожай трав.

Прогремела гроза - осень обещает быть поздней и теплой.

На полях уже нет снега - будет богатый урожай.

Ударил мороз - лето будет засушливым и жарким.

Солнечно и тепло на Пасху - урожай будет обильным.

Приметы на деньги

Так как Пасха в церковной традиции - величайший праздник, люди верили, что в этот день можно улучшить не только свое здоровье, нагадать счастье, но и увеличить материальное благосостояние. Для того, чтобы это произошло, нужно обязательно пойти на праздничную службу всей семьей, а после богослужения поделиться куличами и крашеными яйцами с родными и знакомыми. Обязательно раздать милостыню, причем от чистого сердца, не жалея.

Если от пасхального кулича остались крошки - их обязательно нужно высыпать птицам, птицы издревле символизировали души умерших.

Приметы на замужество, любовь и беременность

О счастливой замужней жизни мечтает едва ли не каждая девушка, поэтому большое количество народных суеверий связано именно с этим:

Если на Пасху чешется бровь, то скоро произойдет встреча с суженым. Горят губы - к поцелуям и скорой свадьбе.

Одинокой девушке во время праздничного обеда на тарелку села муха - будет предложение руки и сердца.

Услышать кукование кукушки - к замужеству в этом году.

Если на Пасху непогода, лучше не соглашаться на замужество в этот день, оно может быть неудачным.

Женщины считали, что энергетика великого праздника не только может поспособствовать удачному замужеству, но и повысить шансы на беременность бездетным парам. Для этого женщина во время пасхальной трапезы ставила рядом на стол пустую тарелку, клала на нее кусочек кулича и приговаривала: "Кулич для детишек", потом кормила им птиц во дворе.

Считалось, что ребенок, рожденный в Светлое Воскресенье будет всю жизнь здоров и удачлив.

Во время замешивания теста для куличей незамужние девушки читали особые заговоры, чтобы встретить любовь как можно быстрее.

Приметы на здоровье

На Пасху во время праздничной службы верующие особенно тщательно молятся о здоровье родных и близких. Также считалось, что если в этот день умыться колодезной водой, то можно смыть все хвори.

Веточка вербы у кровати ребенка отгонит от него все недуги.

Во время Светлой седмицы после Пасхи всем желающим разрешается звонить в колокола, люди верили, что если это сделать, то весь последующий год болезни не затронут звонящего.

« - В некоторых регионах мира, например, на Балканах, существует традиция собирать травы и цветы в Пасху и использовать их для приготовления настоек и отваров, которые помогут укрепить здоровье и улучшить настроение, - говорит Ольга Деккер.

Приметы на удачу