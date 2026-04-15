Епископ пояснил, можно ли приносить пасхальную снедь на могилы

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Церковь выступает не против того, чтобы люди приносили снедь на могил родных и близких во время празднования Пасхи, но это - искажение традиции, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).

"Еда поминальных трапез - это православная традиция… Какую-нибудь конфетку положить - можно предположить, что какой-нибудь неимущий зайдет и ее съест… Как мы будем против? Но это (принесение пасхальной снеди на могилы - ред.) - некоторое искажение традиции", - сказал епископ.

Объединяющим христиан началом, пояснил он, является именно поминальная трапеза, за которой можно накормить нуждающегося с просьбой у него молитв об усопших.

"Я считаю, что все, что мы делаем, - и церковные, и нецерковные люди, - должно быть осмысленно. Я пытаюсь говорить о том смысле, который имеет употребление каких-то снедей и трапеза в связи с памятью усопшего. Это осмысленное употребление, а приносить на кладбище какие-то продукты, оставлять их на могилах - здесь с осмысленностью есть вопросы", - подытожил епископ Силуан.

Пасху Русская православная церковь встретила в 2026 году 12 апреля. Торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко встречают первую неделю (седмицу) после Пасхи, которую называют Светлой. В народе существует традиция посещать могилы родственников на Пасху, а также оставлять на них конфеты, куличи и яйца.