https://ria.ru/20230309/krashenki-1856777187.html
Почему на Пасху красят яйца: суть и история появления традиции
Почему на Пасху красят яйца: история традиции и значение цветов
Почему на Пасху красят яйца: суть и история появления традиции
Одним из символов светлого праздника Пасхи считаются крашенные яйца. Они могут быть расписными, с причудливыми узорами и даже целыми сюжетами. Зачем красить... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:42
2023-03-09T16:42
2023-03-09T16:42
религия
общество
религия
иисус христос
православие
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пасха
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Одним из символов светлого праздника Пасхи считаются крашенные яйца. Они могут быть расписными, с причудливыми узорами и даже целыми сюжетами. Зачем красить яйца на Пасху, почему принято это делать в христианстве и что означают разные цвета – в материале РИА Новости.Значение пасхального яйцаПасхальное яйцо в христианстве символизирует Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь. Метафорически этот символ отсылает к гробницам в Палестине, которые делали в пещерах и заставляли вход камнем. Его убирали только для того, чтобы положить покойного. Согласно легендам, этот самый камень в гробнице Иисуса Христа внешне напоминал яйцо, отсюда следует еще одно символичное значение: яйцо, внутри которого скрывается новая жизнь, напоминает верующим о воскрешении Иисуса Христа, о вечной жизни и спасении. Цвет также имеет свою трактовку: чаще всего яйца на Пасху окрашивают в красный цвет, что символизирует кровь и страдания Христа.Почему на Пасху принято красить яйцаТрадиция красить яйца на Пасху берет свое начало задолго до появления христианства. Еще в Древнем Египте их было принято дарить друг другу в дни разлива Нила. Похожие традиции впоследствии были у персов, греков и римлян.История традицииНа Руси красить и дарить друг другу яйца весной начали еще до появления христианства. Тогда это было символом возрождения природы после зимы. Яйца также традиционно окрашивали в красный цвет, что ассоциировалось с солнцем и перерождающимся каждый год миром. На скорлупе старались изобразить символические пейзажи трех миров: небесного, земного и подземного.Новый смысл такая традиция приобрела после принятия христианской веры. Существует несколько версий, как именно это произошло. Основная из них рассказывает про Марию Магдалину, которая вместе с другими женщинами пришла к Гробу Господня на третий день после распятия. Она принесла с собой в корзине яйца, которыми хотела угостить жен-мироносиц после того, как они возольют на тело Христово миро – благовонное масло. Однако, когда она увидела воскресшего Иисуса, принесенные яйца сами по себе окрасились в красный цвет.По другой версии, вскоре после воскресения Христа Мария Магдалина отправилась в Римскую империю, чтобы оповестить всех о чудесном событии. Чтобы попасть к императору Тиберию, она должна была преподнести какой-либо подарок. У нее не оказалось ничего, кроме обычного белого яйца. Когда император пригласил ее во дворец, она рассказала ему об увиденном, но в ответ получила лишь насмешки. Тиберий сказал, что скорее яйцо покраснеет, нежели мертвые воскреснут. После этого Мария протянула ему принесенное яйцо, которое в руках императора окрасилось в красный цвет.Существует еще одна легенда, согласно которой, первой, кто стала раскрашивать яйца в разные цвета, была Дева Мария. Именно так она развлекала Иисуса, когда он был еще младенцем.Техники окрашиванияСуществуют и специальные трафареты, и наклейки, и множество других способов сделать пасхальный символ. Но раньше роспись яиц считалась отдельным ремеслом и существовали различные техники, некоторым из которых люди учились годами.КрашенкиЭто самая простая техника, которая подразумевает покраску яиц в один цвет. Сейчас многие для этого используют пищевые красители, а раньше нужного цвета достигали только с помощью луковой шелухи, свекольного сока, отвара из коры вишни и т.д.ПисанкиТакая техника превращает яйца в настоящие произведения искусства. Для нанесения узора использовались элементы растительного и животного мира, а также геометрические фигуры. Писанки отличались в зависимости от региона по цвету и орнаменту.Писали, как правило, по сырому яйцу, практически все линии – это дуги, которые, пересекаясь, создавали овалы, круги и другие фигуры. Расписывать начинали с первым ударом колокола. Сначала яйцо окунали в желтую краску и оставляли в ней на три молитвы "Отче наш". Потом последовательно наносили узоры, а каждый слой защищали воском. На финальном этапе яйцо красили в черный цвет, а после опускали в горячую воду или подносили к огню. Воск плавился и таким образом из "темноты" получался замысловатый разноцветный узор. Для блеска яйцо смазывали жиром, а потом раскладывали на блюда: вокруг кулича – для Бога, на зерне – для людей, а на проросшем овсе – для родителей.КрапанкиНазвание такой техники произошло от слова "крапать" – покрывать каплями. Сперва яйцо окрашивали в один цвет, ждали, когда высохнет, а после жидким воском хаотично капали по всей поверхности. После того, как воск застывал, яйцо окунали в другой краситель. Далее его опускали в горячую воду, воск плавился и получался замысловатый пятнистый узор.ДрапанкиЭта техника подразумевает выцарапывание узора. Для начала яйцо красили в однотонный цвет, чаще всего темный. Потом на поверхности намечали узор и по этому рисунку острым предметом соскабливали краску. Как правило, в такой технике выполняли простые ажурные узоры, а яйца использовали бежевые, так как у них скорлупа прочнее, чем у белых.Значение цветов яицСейчас цвету пасхальных яиц уделяется не такое большое значение, к тому же благодаря множеству красителей можно создавать удивительные оттенки. Раньше количество цветов, в которые можно было покрасить яйца, было очень ограниченным, и каждый из них нес конкретную смысловую нагрузку.КрасныйСамый основной цвет и обязательный на Пасху. Он символизирует кровь Иисуса Христа, которая была пролита ради человечества, а также вечную жизнь и спасение.СинийЭто цвет Богородицы. Символ неба, небесного покровительства и обители ангелов. Ассоциируется с добротой, миром и надеждой.ЖелтыйСимволизирует солнце, ассоциируется с богатством и достатком.ЗеленыйСимвол весны и пробуждения, ассоциируется с возрождением и благосостоянием.ОранжевыйСимвол радости и веселья в противовес смертному греху – унынию.КоричневыйСимвол плодородия, ассоциируется с земельными работами и богатым урожаем.
https://ria.ru/20230202/post-1849323809.html
https://ria.ru/20230207/aprel-1850395199.html
https://ria.ru/20220424/paskha-1785163720.html
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общество, религия, иисус христос, православие, русская православная церковь, традиции, пасха, светлое христово воскресение. пасха, пасха. светлое христово воскресение
Религия, Общество, Религия, Иисус Христос, Православие, Русская православная церковь, Традиции, Пасха, Светлое Христово Воскресение. Пасха, Пасха. Светлое Христово Воскресение
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости.
Одним из символов светлого праздника Пасхи
считаются крашенные яйца. Они могут быть расписными, с причудливыми узорами и даже целыми сюжетами. Зачем красить яйца на Пасху, почему принято это делать в христианстве и что означают разные цвета – в материале РИА Новости.
Значение пасхального яйца
Пасхальное яйцо в христианстве символизирует Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь. Метафорически этот символ отсылает к гробницам в Палестине
, которые делали в пещерах и заставляли вход камнем. Его убирали только для того, чтобы положить покойного. Согласно легендам, этот самый камень в гробнице Иисуса Христа
внешне напоминал яйцо, отсюда следует еще одно символичное значение: яйцо, внутри которого скрывается новая жизнь, напоминает верующим о воскрешении Иисуса Христа, о вечной жизни и спасении. Цвет также имеет свою трактовку: чаще всего яйца на Пасху окрашивают в красный цвет, что символизирует кровь и страдания Христа.
Почему на Пасху принято красить яйца
Традиция красить яйца на Пасху берет свое начало задолго до появления христианства. Еще в Древнем Египте
их было принято дарить друг другу в дни разлива Нила. Похожие традиции впоследствии были у персов, греков и римлян.
На Руси красить и дарить друг другу яйца весной начали еще до появления христианства. Тогда это было символом возрождения природы после зимы. Яйца также традиционно окрашивали в красный цвет, что ассоциировалось с солнцем и перерождающимся каждый год миром. На скорлупе старались изобразить символические пейзажи трех миров: небесного, земного и подземного.
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Новый смысл такая традиция приобрела после принятия христианской веры. Существует несколько версий, как именно это произошло. Основная из них рассказывает про Марию Магдалину, которая вместе с другими женщинами пришла к Гробу Господня на третий день после распятия. Она принесла с собой в корзине яйца, которыми хотела угостить жен-мироносиц после того, как они возольют на тело Христово миро – благовонное масло. Однако, когда она увидела воскресшего Иисуса, принесенные яйца сами по себе окрасились в красный цвет.
По другой версии, вскоре после воскресения Христа Мария Магдалина отправилась в Римскую империю, чтобы оповестить всех о чудесном событии. Чтобы попасть к императору Тиберию, она должна была преподнести какой-либо подарок. У нее не оказалось ничего, кроме обычного белого яйца. Когда император пригласил ее во дворец, она рассказала ему об увиденном, но в ответ получила лишь насмешки. Тиберий сказал, что скорее яйцо покраснеет, нежели мертвые воскреснут. После этого Мария протянула ему принесенное яйцо, которое в руках императора окрасилось в красный цвет.
Существует еще одна легенда, согласно которой, первой, кто стала раскрашивать яйца в разные цвета, была Дева Мария. Именно так она развлекала Иисуса, когда он был еще младенцем.
Существуют и специальные трафареты, и наклейки, и множество других способов сделать пасхальный символ. Но раньше роспись яиц считалась отдельным ремеслом и существовали различные техники, некоторым из которых люди учились годами.
Это самая простая техника, которая подразумевает покраску яиц в один цвет. Сейчас многие для этого используют пищевые красители, а раньше нужного цвета достигали только с помощью луковой шелухи, свекольного сока, отвара из коры вишни и т.д.
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Такая техника превращает яйца в настоящие произведения искусства. Для нанесения узора использовались элементы растительного и животного мира, а также геометрические фигуры. Писанки отличались в зависимости от региона по цвету и орнаменту.
Писали, как правило, по сырому яйцу, практически все линии – это дуги, которые, пересекаясь, создавали овалы, круги и другие фигуры. Расписывать начинали с первым ударом колокола. Сначала яйцо окунали в желтую краску и оставляли в ней на три молитвы "Отче наш". Потом последовательно наносили узоры, а каждый слой защищали воском. На финальном этапе яйцо красили в черный цвет, а после опускали в горячую воду или подносили к огню. Воск плавился и таким образом из "темноты" получался замысловатый разноцветный узор. Для блеска яйцо смазывали жиром, а потом раскладывали на блюда: вокруг кулича – для Бога, на зерне – для людей, а на проросшем овсе – для родителей.
Название такой техники произошло от слова "крапать" – покрывать каплями. Сперва яйцо окрашивали в один цвет, ждали, когда высохнет, а после жидким воском хаотично капали по всей поверхности. После того, как воск застывал, яйцо окунали в другой краситель. Далее его опускали в горячую воду, воск плавился и получался замысловатый пятнистый узор.
Эта техника подразумевает выцарапывание узора. Для начала яйцо красили в однотонный цвет, чаще всего темный. Потом на поверхности намечали узор и по этому рисунку острым предметом соскабливали краску. Как правило, в такой технике выполняли простые ажурные узоры, а яйца использовали бежевые, так как у них скорлупа прочнее, чем у белых.
Празднование Пасхи в России
Сейчас цвету пасхальных яиц уделяется не такое большое значение, к тому же благодаря множеству красителей можно создавать удивительные оттенки. Раньше количество цветов, в которые можно было покрасить яйца, было очень ограниченным, и каждый из них нес конкретную смысловую нагрузку.
Самый основной цвет и обязательный на Пасху. Он символизирует кровь Иисуса Христа, которая была пролита ради человечества, а также вечную жизнь и спасение.
Это цвет Богородицы. Символ неба, небесного покровительства и обители ангелов. Ассоциируется с добротой, миром и надеждой.
Символизирует солнце, ассоциируется с богатством и достатком.
Символ весны и пробуждения, ассоциируется с возрождением и благосостоянием.
Символ радости и веселья в противовес смертному греху – унынию.
Символ плодородия, ассоциируется с земельными работами и богатым урожаем.